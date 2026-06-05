5 Iunie 2026, 14:20
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Cod Galben de ploi în weekend: Averse puternice și descărcări electrice
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod Galben de instabilitate atmosferică.
Avertizarea meteorologică va fi valabilă pe 6 și 7 iunie.
Sâmbătă, între orele 13:00 și 23:00, pe arii extinse se vor semnala ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice (15–30 l/m²) cu grindină și vijelii în rafale de până la 15–20 m/s.
Duminică sunt prognozate ploi cu descărcări electrice, local averse puternice (15–45 l/m²).