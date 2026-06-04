Chiveri: Deschiderea Centrului Rus la Tiraspol contravine dreptului internațional.

Potrivit acestuia, deschiderea unui astfel de centru necesită încheierea unui acord moldo-rus corespunzător, așa cum a fost anterior, scrie infotag.md.

Un astfel de acord a fost semnat în 1998, însă a fost denunțat anul trecut de Parlamentul Republicii Moldova. În aceste condiții, Casa Rusă din Chișinău urmează să-și înceteze activitatea în luna iulie 2026. Luni, șeful diplomației din Transnistria, Vitali Ignatiev, a declarat la o conferință de la Moscova că o Casă Rusă ar urma să fie deschisă în Transnistria. Potrivit lui, noul Centru ar urma să înlocuiască Centrul Rus pentru Știință și Cultură, care se va închide la Chișinău în această vară.

„Altfel, funcționarea unui astfel de Centru ar fi contrară dreptului internațional. Nu cred că acest lucru ar putea aduce vreun beneficiu interacțiunii dintre cele două țări, Moldova și Rusia”, a declarat Valeriu Chiveri.

Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a spus că nu cunoaște detalii despre eventuala deschidere a Centrului la Tiraspol, dar a calificat inițiativa drept „un gest neprietenos din partea Rusiei”.

Jardan a precizat că Centrul Cultural Rus din Chișinău va continua să activeze până pe 4 iulie, termen prevăzut în acordul denunțat de Republica Moldova.

„Nu știm ce fac; nu am avut niciodată relații cu ei”, a declarat ministrul Culturii.