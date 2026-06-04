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moldova1.md logomoldova1
4 Iunie 2026, 13:54
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Cetățenii, îndemnați să nu hrănească și să nu mângâie câinii vagabonzi: Pot fi infectați

Anul trecut, peste 3.000 de persoane din Capitală au fost mușcate de animale, iar numărul cazurilor de rabie la animale a crescut de 2,5 ori.

Cetățenii, îndemnați să nu hrănească și să nu mângâie câinii vagabonzi: Pot fi infectați.
Cetățenii, îndemnați să nu hrănească și să nu mângâie câinii vagabonzi: Pot fi infectați.

Ludmila Lungu, specialistă în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), atenționează populația să evite contactul cu câinii fără stăpân și să nu încerce să îi hrănească sau să îi mângâie, întrucât comportamentul acestora poate fi imprevizibil, scrie moldova1.md.

„Observăm frecvent câini vagabonzi în curțile din Chișinău. Oamenii încearcă să îi prindă sau să îi hrănească fără să știe dacă sunt agresivi și se expun astfel riscului de a fi atacați”, a menționat specialista într-un interviu acordat Cristinei Prisăcari pentru emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.

Nu doar câinii fără stăpân pot fi periculoși. În ultimii ani au fost înregistrate cazuri în care persoane au fost mușcate în timp ce încercau să prindă veverițe, vulpi și alte animale sălbatice.

Proprietarii animalelor de companie sunt îndemnați să respecte calendarul de vaccinare și să solicite consultul unui medic veterinar în cazul apariției unor simptome de boală.

În cazul unei mușcături sau al unei zgârieturi, rana trebuie spălată imediat cu apă și săpun și ulterior dezinfectată. Aceste măsuri pot reduce semnificativ riscul de infectare.

„Este necesară spălarea abundentă a rănii cu apă curgătoare și săpun. De asemenea, zona afectată trebuie tratată cu o soluție dezinfectantă, de exemplu, cu tinctură de iod”, a explicat Ludmila Lungu.

Vaccinarea antirabică este gratuită în Republica Moldova și poate preveni dezvoltarea bolii dacă este administrată la timp. Persoanele agresate de animale sunt îndemnate să solicite de urgență asistență medicală, iar medicii vor stabili necesitatea vaccinării și schema de administrare.

Rabia este o boală virală gravă, transmisibilă de la animale la oameni. Virusul se transmite, de regulă, prin mușcătura unui animal infectat și afectează sistemul nervos central. Perioada de incubație poate varia de la 10–14 zile până la câteva luni. Vaccinul trebuie administrat înainte de apariția simptomelor, deoarece ulterior nu mai este eficient. Odată instalate simptomele, boala este aproape întotdeauna fatală.

Numărul cazurilor de rabie la animale înregistrate în anul 2025 indică o creștere de 2.5 ori comparativ cu anul 2024: 46 de cazuri față de 18. Agenția Națională pentru Sănătate Publică susține că prezența animalelor fără stăpân în localități favorizează circulația virusului rabic și sporește riscul de infectare pentru populație.

Sursă
moldova1.md logomoldova1
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