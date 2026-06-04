CEDO a obligat Moldova să plătească 560.000 de euro într-un dosar examinat de Domnica Manole.

Compania a cerut aproape 998 milioane de euro despăgubiri, însă CEDO a respins cea mai mare parte a cererilor, informează rupor.md.

Decizia privind despăgubirile a fost pronunțată de CEDO pe 4 iunie. Este vorba despre un caz în care, în mai 2025, instanța a constatat deja încălcarea dreptului companiei la un proces echitabil și a dreptului de proprietate.

Seksimp Group SRL a cerut 997,67 milioane de euro daune materiale. Din această sumă, 3,43 milioane de euro au fost evaluate de companie ca valoarea bunurilor vândute la licitații, iar alte 994,24 milioane de euro ca profitul pierdut din proiectele pe care le-ar fi putut dezvolta pe aceste active.

CEDO nu a fost de acord cu calculele companiei. Instanța a menționat că cazul nu echivalează cu o expropriere directă a proprietății de către stat, astfel încât despăgubirea nu trebuie să elimine în totalitate toate consecințele pierderii bunurilor.

Totuși, instanța a recunoscut că firma a suferit un prejudiciu real. În decizie se menționează că bunurile Seksimp Group au fost vândute după executarea unei hotărâri judecătorești despre care compania nu a fost informată. Unul dintre obiecte, potrivit instanței, a fost vândut la licitație în 2011 pentru o sumă mult sub valoarea de piață.

CEDO a atras atenția și că autoritățile moldovene nu au demonstrat cum procedurile naționale reluate ar fi putut compensa companiei prejudiciul legat de vânzarea bunurilor.

În final, instanța a dispus plata către Seksimp Group a 560.000 de euro daune materiale în termen de trei luni de la data intrării în vigoare a deciziei. Restul cererilor companiei au fost respinse de CEDO.

Anterior, CEDO a stabilit că instanțele moldovenești nu au oferit o motivare suficientă a deciziilor în cazul Seksimp Group și nu au asigurat companiei o posibilitate efectivă de a-și proteja drepturile. În centrul disputei a fost o hotărâre de a recupera de la companie 1,219 mil. lei în favoarea altei firme private, după care bunurile Seksimp Group au fost vândute la licitație.

În decizia din anul trecut, CEDO a mai menționat că instanțele de apel și de recurs nu au răspuns la argumentele importante ale companiei. În faza de examinare la Curtea de Apel Chișinău, completul era condus de Domnica Manole, actuala președintă a Curții Constituționale.