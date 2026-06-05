CALM: Situația democrației locale în Moldova se înrăutățește.

Potrivit serviciului de presă al organizației, acest lucru a fost discutat la Bruxelles în cadrul ședinței Grupului de lucru pentru Republica Moldova al Comitetului European al Regiunilor, unde au fost abordate subiecte legate de integrarea europeană a țării și reforma administrației publice, scrie infotag.md.

În cadrul evenimentului, reprezentanții CALM au făcut apel către Comitetul European al Regiunilor (CoR) să sprijine monitorizarea atentă a reformei și să faciliteze un dialog autentic, având în vedere semnalele alarmante privind deteriorarea situației democrației locale.

„Reforma administrației publice locale ridică o serie de provocări serioase. În primul rând, apare o dilemă conceptuală între o abordare strict tehnocratică, economică și eficientă și o abordare orientată spre comunitate, identitate și reprezentare politică. (…) O altă problemă este confuzia între cauze și efecte. Fenomene precum lipsa infrastructurii, depopularea sau lipsa locurilor de muncă nu sunt cauzate de dimensiunea administrațiilor locale. Dacă reforma ignoră acest fapt, există riscul ca unirea satelor să nu rezolve nimic, iar comunitățile să rămână fără resurse și sprijin real. De asemenea, apare problema caracterului voluntar al reformei. Autoritățile locale se simt constrânse, fiind nevoite să aleagă între autodizolvarea voluntară sau decizia guvernului”, a declarat directorul executiv al CALM, Viorel Furdui.

Printre riscurile reformei administrației locale, el a menționat pericolul tensiunilor și divizării în societate și între autoritățile locale.

„Dacă reforma va fi percepută ca impusă, comunitățile pot reacționa prin proteste, acțiuni în justiție sau chiar refuzul de a aplica noile reguli. Acest lucru va slăbi coeziunea socială într-un moment în care Republica Moldova are nevoie mai mult ca niciodată de unitate. În al doilea rând, slăbirea democrației locale poate fi percepută de partenerii europeni ca un pas înapoi, ceea ce va afecta încrederea în țară în negocierile de aderare”, consideră Congresul.

CALM vede „ieșirea din impas” nu în desființarea comunităților, ci într-o soluție „treptată, evolutivă, cu suficientă flexibilitate, inspirată din modele europene de succes (Franța, Germania, Cehia), care să separe reprezentarea politică de eficiența economică”.

Conform conceptului CALM, reforma trebuie să continue cu o regionalizare reală conform standardelor UE, punând accent pe unirea cu adevărat voluntară, în special în jurul orașelor, și pe consolidarea acestora prin competențe și resurse.