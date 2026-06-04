Bulevardul Gagarin din Chișinău va fi adus la un aspect arhitectural unitar.

Potrivit Primăriei Chișinău, lucrările vor viza zona pietonală, unde vor apărea trotuare noi, spații verzi și locuri de parcare în zona gării feroviare, transmite rupor.md.

Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că partea opusă a bulevardului a fost deja reparată, iar acum modernizarea va continua pentru a crea un aspect unitar al întregii străzi.

De asemenea, în cadrul proiectului este prevăzută reparația capitală a carosabilului. Lucrările fac parte din programul de investiții în infrastructura urbană pentru anul curent.