Autoritățile își propun să crească fluxul de turiști medicali în Republica Moldova cu 20%.

Autoritățile estimează o creștere de până la 20% a numărului turiștilor medicali și de 15% a veniturilor din acest segment, însă nu dispun, în prezent, de date oficiale consolidate privind acest domeniu, transmite ipn.md.

Promovare pe piețele externe

Într-un răspuns pentru IPN, Oficiul Național al Turismului din Republica Moldova precizează că țara este promovată ca destinație cu servicii medicale de calitate, la prețuri competitive, inclusiv pentru recuperare fizică și psihică după intervenții.

Potrivit ONT, piețele-țintă sunt Emiratele Arabe Unite, Europa de Vest, Israel și Marea Britanie, iar atragerea turiștilor medicali va fi susținută prin campanii de marketing digital în orașe și state considerate relevante pentru turismul medical și dentar.

Servicii și profilul pacientului

ONT menționează că în acest segment sunt promovate servicii precum proceduri stomatologice la prețuri competitive, chirurgie plastică, fertilizare in vitro, investigații costisitoare precum RMN și scanări, dar și servicii de recuperare. Totodată, Republica Moldova este prezentată ca o destinație atractivă pentru pacienții care caută un raport bun între calitate și preț sau care vor să evite timpii mari de așteptare din sistemele medicale din țările lor.

Organizația descrie turistul medical ca fiind, de regulă, o persoană cu vârsta între 35 și 65 de ani, cu venituri medii sau mari. Potrivit ONT, aceștia pot călători singuri sau în cuplu și apelează la servicii precum tratamente medicale sau stomatologice, proceduri de fertilizare ori chirurgie plastică. De cele mai multe ori, rezervările sunt făcute la recomandarea prietenilor sau a familiei, prin căutări online sau direct la clinică.

Prin urmare, ONT precizează că dezvoltarea domeniului ar necesita implementarea standardelor ISO de către prestatorii de turism medical, pentru creșterea siguranței, precum și modernizarea centrelor de balneoterapie și reabilitare. De asemenea, organizația propune dezvoltarea unor produse turistice de recuperare și organizarea unor excursii ușoare de o zi pentru pacienții aflați în convalescență după intervenții.

Datele centralizate lipsesc

Într-un răspuns pentru IPN, Ministerul Sănătății precizează că nu există un registru de date oficiale consolidate privind țările de origine ale pacienților străini, cele mai solicitate servicii medicale sau impactul economic al acestui sector.

Potrivit ministerului, instituțiile medicale care oferă servicii, inclusiv pacienților străini, trebuie să respecte aceleași cerințe ca și ceilalți prestatori din Republica Moldova. Acestea includ autorizarea sanitară, acreditarea națională, asigurarea calității și siguranței actului medical, respectarea drepturilor pacientului, confidențialitatea, protecția datelor cu caracter personal și obținerea consimțământului informat.

În același timp, instituția precizează că acreditarea națională se realizează conform cadrului normativ, iar acreditările internaționale, acolo unde există, țin de inițiativa fiecărei instituții medico-sanitare.