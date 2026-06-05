Angajații vor primi până la 50.000 de lei în caz de faliment al angajatorului.

Sistemul este creat după modelul instituțiilor de garantare care funcționează în statele UE și separat de procedura generală de insolvență. Proiectul a fost elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, scrie logos-pres.md.

Obiectele și subiecții legii

Conform proiectului, debitor insolvabil va fi considerat angajatorul față de care a fost deschisă procedura de insolvență, sau organul care administrează Fondul de garantare a stabilit că întreprinderea și-a încetat activitatea, iar activele sale sunt insuficiente pentru procedura de insolvență.

Fondul va fi administrat de Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) și se va constitui din contribuțiile de garantare ale angajatorilor, precum și din încasările de la aceștia pentru datorii finanțate de CNAS, amenzi, penalități, dobânzi și alte venituri.

Din fond vor fi acoperite datoriile salariale (inclusiv taxele), datorate angajatului pentru trei luni, compensația pentru concediul neefectuat, precum și indemnizația neplătită la încetarea raporturilor de muncă.

Contribuțiile la fond vor fi limitate. Limita poate fi de trei salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent anului emiterii hotărârii judecătorești privind insolvența, sau o sumă fixă de 50.000 de lei.

Dimensiunea contribuției de garantare va fi de 0,1% din fondul salarial și va fi plătită lunar de angajatori.

Parametrii plăților

Conform proiectului, baza lunară pentru calculul contribuției pentru fiecare angajat nu poate fi mai mică decât salariul minim pe țară, proporțional cu timpul lucrat. Pentru angajații cu regim de muncă incomplet sau redus, contribuția nu poate fi mai mică de 25% din contribuția calculată pe baza salariului minim pe țară.

Iar suma totală a cererilor salariale plătite angajatului pentru o lună calendaristică nu poate depăși salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent anului emiterii hotărârii judecătorești privind insolvența angajatorului.

Fondul va deveni o componentă a bugetului, însă va fi administrat separat de celelalte componente ale acestuia. Deficitul de fonduri va fi acoperit din bugetul de stat, iar excedentele vor fi plasate în depozite la Banca Națională a Moldovei sau investite în titluri de stat.

Indiferent dacă angajatorul a contribuit sau nu la fond, plățile către angajați în cazul insolvenței angajatorului vor fi obligatorii.