Alexei Cotorobai, condamnat definitiv la 25 de ani de închisoare pentru uciderea unui bebeluș.

Decizia din 28 mai a fost luată de Curtea de Apel Nord, care a respins contestațiile apărării și a menținut sentința instanței din Orhei, informează rupor.md.

Potrivit datelor Procuraturii Generale, infracțiunile au fost comise în februarie 2010 în raionul Telenești. Mama copilului era minoră la acel moment.

Procuratura a precizat că ancheta a început imediat după incident, însă circumstanțele reale ale cazului nu au fost pe deplin stabilite atunci, iar vinovatul nu a fost tras la răspundere penală.

Cazul a fost revizuit în 2024 după apariția unor noi date și probe. Procuratura a efectuat verificări suplimentare, a analizat materialele adunate anterior, a obținut noi dovezi, a audiat martori și a desfășurat acțiuni investigative, inclusiv în afara Moldovei.