Alexei Cotorobai, condamnat definitiv la 25 de ani de închisoare pentru uciderea unui bebeluș
Alexei Cotorobai a fost condamnat definitiv la 25 de ani de închisoare în dosarul privind uciderea unui bebeluș de 10 luni, răpirea mamei acestuia și violența sexuală asupra ei.
Decizia din 28 mai a fost luată de Curtea de Apel Nord, care a respins contestațiile apărării și a menținut sentința instanței din Orhei, informează rupor.md.
Potrivit datelor Procuraturii Generale, infracțiunile au fost comise în februarie 2010 în raionul Telenești. Mama copilului era minoră la acel moment.
Procuratura a precizat că ancheta a început imediat după incident, însă circumstanțele reale ale cazului nu au fost pe deplin stabilite atunci, iar vinovatul nu a fost tras la răspundere penală.
Cazul a fost revizuit în 2024 după apariția unor noi date și probe. Procuratura a efectuat verificări suplimentare, a analizat materialele adunate anterior, a obținut noi dovezi, a audiat martori și a desfășurat acțiuni investigative, inclusiv în afara Moldovei.
Potrivit Procuraturii, instanța a concluzionat că inculpatul a ucis copilul, aplicându-i violență, apoi a răpit mama minoră și a constrâns-o să întrețină relații sexuale. Curtea de Apel Nord a confirmat aceste concluzii și a menținut sentința fără modificări.
Procuratura Generală a declarat că acest caz demonstrează că, chiar și după ani, noile date pot constitui temei pentru revizuirea deciziilor anterioare și tragerea la răspundere a vinovatului.
Alexei Cotorobai este fratele lui Gheorghe Cotorobai, care se află în arest în dosarul privind răpirea, violul și uciderea unei tinere.