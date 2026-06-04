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rupor.md logorupor
4 Iunie 2026, 14:06
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Alexei Cotorobai, condamnat definitiv la 25 de ani de închisoare pentru uciderea unui bebeluș

Alexei Cotorobai a fost condamnat definitiv la 25 de ani de închisoare în dosarul privind uciderea unui bebeluș de 10 luni, răpirea mamei acestuia și violența sexuală asupra ei.

Alexei Cotorobai, condamnat definitiv la 25 de ani de închisoare pentru uciderea unui bebeluș.
Alexei Cotorobai, condamnat definitiv la 25 de ani de închisoare pentru uciderea unui bebeluș.

Decizia din 28 mai a fost luată de Curtea de Apel Nord, care a respins contestațiile apărării și a menținut sentința instanței din Orhei, informează rupor.md.

Potrivit datelor Procuraturii Generale, infracțiunile au fost comise în februarie 2010 în raionul Telenești. Mama copilului era minoră la acel moment.

Procuratura a precizat că ancheta a început imediat după incident, însă circumstanțele reale ale cazului nu au fost pe deplin stabilite atunci, iar vinovatul nu a fost tras la răspundere penală.

Cazul a fost revizuit în 2024 după apariția unor noi date și probe. Procuratura a efectuat verificări suplimentare, a analizat materialele adunate anterior, a obținut noi dovezi, a audiat martori și a desfășurat acțiuni investigative, inclusiv în afara Moldovei.

Potrivit Procuraturii, instanța a concluzionat că inculpatul a ucis copilul, aplicându-i violență, apoi a răpit mama minoră și a constrâns-o să întrețină relații sexuale. Curtea de Apel Nord a confirmat aceste concluzii și a menținut sentința fără modificări.

Procuratura Generală a declarat că acest caz demonstrează că, chiar și după ani, noile date pot constitui temei pentru revizuirea deciziilor anterioare și tragerea la răspundere a vinovatului.

Alexei Cotorobai este fratele lui Gheorghe Cotorobai, care se află în arest în dosarul privind răpirea, violul și uciderea unei tinere.

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