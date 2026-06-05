Administratorul unei companii de construcții, reținut într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.

În urma perchezițiilor a fost reținut administratorul unei companii de construcții, au anunțat polițiștii.

Potrivit Poliției, o companie de construcții ar fi ascuns plata salariilor către peste 170 de muncitori străini. Oficial, doar opt dintre aceștia erau angajați legal, transmite rupor.md.

Ancheta consideră că firma a folosit o altă schemă de plată prin intermediul unor companii nerezidente, înregistrate în țări cu facilități fiscale.

De asemenea, conform datelor forțelor de ordine, compania de construcții ar fi efectuat plăți fictive către companii din domeniul media. Aceste companii, susține ancheta, sunt controlate de o persoană asupra căreia există restricții internaționale.

În timpul perchezițiilor au fost ridicate documente contabile, inclusiv în format electronic, telefoane mobile, suporturi electronice, înscrisuri de ciornă, 187 de pașapoarte ale cetățenilor din Uzbekistan, precum și bani care ar putea fi legați de infracțiunile investigate.

Este vorba despre peste 20.000 de euro, peste 8.000 de dolari și 475.000 de lei.

Cazul a fost deschis în august 2025. Ancheta continuă, iar suspecții beneficiază de prezumția de nevinovăție.