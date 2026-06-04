Potrivit presei, care citează postările politicienilor pe rețelele sociale, ambele au participat la o singură masă rotundă dedicată inteligenței artificiale și războiului informațional, scrie rupor.md.

În declarațiile lor, Șoșoacă și Tauber au criticat dur acțiunile autorităților din Moldova și România, încercând să-și justifice prezența la evenimentul rusesc prin apărarea intereselor naționale.

Diana Șoșoacă, lidera partidului românesc S.O.S. România, a declarat că a venit la forum la invitația administrației președintelui Rusiei. Vizita sa a fost numită „un gest de susținere a păcii și dialogului” după ce o dronă rusească a căzut pe o casă rezidențială din Galați, România.

„Am venit aici pentru că România trebuie să fie acolo unde se discută viitorul păcii. Nu putem să ratăm o discuție internațională importantă și totodată să pretindem că ne apărăm interesele naționale”, a spus Șoșoacă, adăugând că Bucureștiul deteriorează în mod conștient relațiile diplomatice cu Moscova. Totodată, în România însăși, europarlamentara a fost în aprilie lipsită de imunitate pentru acuzații de negare a Holocaustului și propagandă a mișcării legionare.

Fosta vicepreședintă a partidului dizolvat „Șor”, Marina Tauber, condamnată în Moldova la 7,5 ani de închisoare pentru finanțare ilegală a formațiunii și care a părăsit țara încă în ianuarie 2025, a folosit platforma pentru a aduce acuzații la adresa conducerii moldovenești. Tauber a afirmat că în republică sunt blocați politicienii opoziției și că informația este cenzurată pe ascuns prin algoritmi digitali netransparenți. Ca soluție, ea a propus crearea unei „Alianțe Tehnologice Eurasiatice”, care ar trebui să protejeze libertatea de exprimare în spațiul digital.

„Astfel de întâlniri sunt deosebit de importante astăzi, când lupta nu mai este doar pentru teritorii și resurse, ci și pentru conștiința oamenilor”, a scris ea pe rețelele sociale.

Pe lângă Șoșoacă și Tauber, la forumul de la Sankt Petersburg a fost observat un grup întreg de politicieni moldoveni. La ședințe au participat liderul socialiștilor Igor Dodon, fostul premier Vasile Tarlev și lidera Partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună. Dodon a făcut un apel public ca Chișinăul să anuleze sancțiunile anti-ruse, să reia cursele aeriene directe între Moscova și Chișinău și să înceapă urgent noi negocieri cu „Gazprom”. Guvernul Moldovei a calificat aceste propuneri drept regretabile. De asemenea, la eveniment a fost prezent și ambasadorul desemnat al Rusiei în Moldova, Oleg Ozerov, precum și frații Tate, urmăriți penal în România.