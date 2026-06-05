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deschide.md logodeschide
5 Iunie 2026, 10:26
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Șor și Șoșoacă s-au întâlnit la forumul de la Sankt Petersburg

Oligarhul fugar din Moldova Ilan Șor a publicat fotografii cu europarlamentara română Diana Șoșoacă, realizate la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF 2024).

Șor și Șoșoacă s-au întâlnit la forumul de la Sankt Petersburg.
Șor și Șoșoacă s-au întâlnit la forumul de la Sankt Petersburg.

În descrierea fotografiilor, Șor a numit-o „viitoarea președintă a României libere”, informează deschide.md.

Pe fotografiile publicate, Șor și Șoșoacă sunt surprinși împreună pe scena forumului. În una dintre imagini, ei se îmbrățișează și zâmbesc.

Fotografiile au apărut pe fundalul participării ambilor politicieni la unul dintre cele mai mari evenimente economice și geopolitice organizate anual în Rusia.

Prezența Dianei Șoșoacă la forum a atras atenția și după participarea sa la o discuție alături de deputata Marina Tauber. Ele au luat cuvântul în cadrul unui panel dedicat influenței inteligenței artificiale asupra mass-media, politicii și securității informaționale.

Potrivit Dianei Șoșoacă, ea a sosit la Sankt Petersburg la invitația administrației președintelui Rusiei și intenționează să susțină dialogul dintre România și Rusia.

Șor și Șoșoacă s-au întâlnit la forumul de la Sankt Petersburg

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