Procurorul General a explicat originea banilor „moșteniți din beci”.

Unul dintre cele mai notabile episoade din raport se referă la proveniența banilor în numerar, pe care Machidon îi asociază cu o moștenire de la părinți. Potrivit versiunii sale, o parte din economii era păstrată în beci, în spatele butoaielor cu vin, transmite rupor.md.

Machidon a trecut printr-o evaluare externă timp de câteva luni. În februarie, comisia nu a reușit să ia imediat o decizie unanimă, după care raportul a fost transmis spre examinare întregului comitet al comisiei.

În documentul publicat se menționează că comisia a avut întrebări legate de declarațiile lui Machidon, economiile în numerar, moștenirea de la părinți și achiziția unui apartament în Chișinău.

Separat, comisia a analizat moștenirea declarată. Machidon susținea că el și sora sa au moștenit 75.000 de euro. Din această sumă, potrivit spuselor sale, i-au revenit lui 55.000 de euro, iar sorei 20.000 de euro.

La audieri, Machidon a explicat că banii nu erau păstrați în cont bancar, ci acasă la părinți. Potrivit lui, numerarul era într-o pungă de plastic, ascunsă într-un recipient de plastic pentru conservarea legumelor, pe un raft în beci, în spatele a trei butoaie cu vin.

De asemenea, a declarat că din copilărie știa locul unde părinții țineau economiile, dar nu cunoștea suma exactă. Potrivit versiunii lui Machidon, părinții puneau acolo economiile din diferite venituri, inclusiv din munca tatălui în Israel, salariul mamei și încasările din magazinul bar al familiei.

Comisia a indicat că nu a putut confirma cu exactitate întreaga sumă de 75.000 de euro. Totuși, a considerat plauzibilă prezența în beci a unei sume mai mici, de aproximativ 47.800 de euro, și a admis că partea lui Machidon ar fi putut fi în jur de 34.900 de euro.

În raport a fost analizată și achiziția apartamentului în Chișinău din decembrie 2018. Machidon a cumpărat locuința cu suprafața de 65,6 metri pătrați pentru 34.000 de euro. Comisia a avut îndoieli privind prețul real al tranzacției, însă nu a putut demonstra subevaluarea acesteia.

În final, comisia a concluzionat că întrebările ridicate nu dovedesc existența unui patrimoniu nejustificat și nu ating nivelul unei încălcări grave. Raportul a fost aprobat în unanimitate.

Ulterior, Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat rezultatele evaluării, iar pe 30 aprilie președinta Maia Sandu a semnat decretul de numire a lui Alexandr Machidon în funcția de procuror general.