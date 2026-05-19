O fostă membră PAS susține că a fost exclusă ilegal din partid
Olga Tăbîrță, fostă membră a Partidului Acțiune și Solidaritate, susține că a fost exclusă din formațiune în mod ilegal.
Ea afirmă că decizia ar fi fost luată fără explicații clare și cu încălcarea unor drepturi fundamentale, inclusiv dreptul la replică, scrie ipn.md.
Într-o conferință de presă, fosta membră a organizației teritoriale PAS Ciocana a declarat că a fost informată despre excluderea sa din partid printr-un mesaj transmis pe poșta electronică de Biroul Permanent al formațiunii.
Olga Tăbîrță a menționat că în notificare a fost invocat un articol din statutul partidului, care prevede excluderea membrilor pentru „încălcarea flagrantă a standardelor statutare și politice asumate de membrii PAS”. Potrivit ei, prevederea permite excluderea oricărui membru, indiferent de apartenența la o organizație locală, teritorială sau municipală.
„Nu sunt informații concrete despre ce s-a întâmplat sau care au fost cauzele. Este un simplu motiv de incompatibilitate a profilului meu public cu statutul membrului PAS. Faptul că am discutat deschis despre o încălcare sau o schemă de corupție a unui demnitar de stat nu este o încălcare flagrantă care aduce o imagine negativă partidului”, a declarat Olga Tăbîrță.
Potrivit ei, decizia de excludere a fost luată fără a i se oferi dreptul la replică, fapt care contravine statutului PAS. Olga Tăbîrță a mai spus că inițierea unei proceduri disciplinare presupune desemnarea unui responsabil sau a unui grup de lucru care să audieze membrul vizat și să clarifice circumstanțele cazului.
Contactată de IPN pentru o reacție, purtătoarea de cuvânt a PAS, Adriana Vlas, a declarat că Olga Tăbîrță a fost exclusă din partid pentru „implicarea activă în funcții de răspundere într-o platformă de așa-numite investiții asupra cărora există mai multe suspiciuni rezonabile de fraudă”.