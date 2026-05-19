O fostă membră PAS susține că a fost exclusă ilegal din partid.

Ea afirmă că decizia ar fi fost luată fără explicații clare și cu încălcarea unor drepturi fundamentale, inclusiv dreptul la replică, scrie ipn.md.

Într-o conferință de presă, fosta membră a organizației teritoriale PAS Ciocana a declarat că a fost informată despre excluderea sa din partid printr-un mesaj transmis pe poșta electronică de Biroul Permanent al formațiunii.

Olga Tăbîrță a menționat că în notificare a fost invocat un articol din statutul partidului, care prevede excluderea membrilor pentru „încălcarea flagrantă a standardelor statutare și politice asumate de membrii PAS”. Potrivit ei, prevederea permite excluderea oricărui membru, indiferent de apartenența la o organizație locală, teritorială sau municipală.

„Nu sunt informații concrete despre ce s-a întâmplat sau care au fost cauzele. Este un simplu motiv de incompatibilitate a profilului meu public cu statutul membrului PAS. Faptul că am discutat deschis despre o încălcare sau o schemă de corupție a unui demnitar de stat nu este o încălcare flagrantă care aduce o imagine negativă partidului”, a declarat Olga Tăbîrță.

Potrivit ei, decizia de excludere a fost luată fără a i se oferi dreptul la replică, fapt care contravine statutului PAS. Olga Tăbîrță a mai spus că inițierea unei proceduri disciplinare presupune desemnarea unui responsabil sau a unui grup de lucru care să audieze membrul vizat și să clarifice circumstanțele cazului.

Contactată de IPN pentru o reacție, purtătoarea de cuvânt a PAS, Adriana Vlas, a declarat că Olga Tăbîrță a fost exclusă din partid pentru „implicarea activă în funcții de răspundere într-o platformă de așa-numite investiții asupra cărora există mai multe suspiciuni rezonabile de fraudă”.