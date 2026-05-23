Nemerenco, despre banii părinților găsiți de Machidon: Povestea lui Buratino e în vogă.

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, aceasta a comparat situația cu celebra poveste a lui Buratino și „Țara Proștilor”, transmite omniapres.md.

„Aventurile lui Buratino le cunosc toți. Și cum a ajuns el în țara Proștilor, și cum Basilio și Alisa îl convingeau să-și îngroape bănuții”, a scris Ala Nemerenco.

Fosta ministră a continuat într-un ton acid, sugerând că astfel de explicații nu mai surprind opinia publică: „Trec anii, dar pe la noi povestea cu Buratino și bănuții îngropați e în vogă. Tare bună de prostit lumea”.

Mai mult, Nemerenco a criticat și faptul că asemenea explicații ar putea fi acceptate în cadrul evaluărilor de integritate. „S-a ajuns la culmea prostiei și ipocriziei – bănuți „îngropați” să existe și chiar să ajungă și în declarații de integritate a procurorilor”, a adăugat ea.

În final, fostul ministru a lansat și un mesaj dur la adresa sistemului de justiție: „Să ne mai mirăm că toți borfașii, corupții, hoții se plimbă mândri și îngâmfați la libertate și râd de noi?”

Reacția vine după ce în spațiul public au apărut detalii din raportul Comisiei Vetting privind averea lui Alexandru Machidon. Potrivit documentului, acesta a declarat că aproximativ 75 de mii de euro, invocați drept moștenire și utilizați ulterior inclusiv pentru cumpărarea unui apartament în Chișinău, ar fi fost găsiți într-o anexă a gospodăriei părinților săi, ascunși într-un recipient din plastic amplasat în spatele unor butoaie cu vin.