theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
omniapres
23 Mai 2026, 12:45
2
Copiază linkul
Link copiat

Nemerenco, despre banii părinților găsiți de Machidon: Povestea lui Buratino e în vogă

Fosta ministră a sănătății Ala Nemerenco a reacționat ironic la apariția informațiilor din raportul de verificare privind noul procuror general Alexandru Machidon.

Nemerenco, despre banii părinților găsiți de Machidon: Povestea lui Buratino e în vogă.
Nemerenco, despre banii părinților găsiți de Machidon: Povestea lui Buratino e în vogă.

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, aceasta a comparat situația cu celebra poveste a lui Buratino și „Țara Proștilor”, transmite omniapres.md.

„Aventurile lui Buratino le cunosc toți. Și cum a ajuns el în țara Proștilor, și cum Basilio și Alisa îl convingeau să-și îngroape bănuții”, a scris Ala Nemerenco.

Fosta ministră a continuat într-un ton acid, sugerând că astfel de explicații nu mai surprind opinia publică: „Trec anii, dar pe la noi povestea cu Buratino și bănuții îngropați e în vogă. Tare bună de prostit lumea”.

Mai mult, Nemerenco a criticat și faptul că asemenea explicații ar putea fi acceptate în cadrul evaluărilor de integritate. „S-a ajuns la culmea prostiei și ipocriziei – bănuți „îngropați” să existe și chiar să ajungă și în declarații de integritate a procurorilor”, a adăugat ea.

În final, fostul ministru a lansat și un mesaj dur la adresa sistemului de justiție: „Să ne mai mirăm că toți borfașii, corupții, hoții se plimbă mândri și îngâmfați la libertate și râd de noi?”

Reacția vine după ce în spațiul public au apărut detalii din raportul Comisiei Vetting privind averea lui Alexandru Machidon. Potrivit documentului, acesta a declarat că aproximativ 75 de mii de euro, invocați drept moștenire și utilizați ulterior inclusiv pentru cumpărarea unui apartament în Chișinău, ar fi fost găsiți într-o anexă a gospodăriei părinților săi, ascunși într-un recipient din plastic amplasat în spatele unor butoaie cu vin.

Nemerenco, despre banii părinților găsiți de Machidon: Povestea lui Buratino e în vogă

Sursă
omniapres
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici