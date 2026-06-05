Negrescu: Scenariul unirii Moldovei cu România trebuie luat în considerare.

„Salut declarațiile președintelui Maiei Sandu, care deține și cetățenie română. Este foarte important să vedem lideri importanți ai Republicii Moldova vorbind despre o istorie comună, un drum comun și legăturile puternice dintre România și Republica Moldova. Mulți români locuiesc în Moldova. Limba română este limba de stat și nu putem neglija aceste lucruri”, a spus politicianul, transmite infotag.md.

El a menționat sondajele de opinie publică care arată o schimbare de atitudine față de unificarea celor două țări.

„În calitate de vicepreședinte al Parlamentului European, responsabil pentru relațiile cu Republica Moldova, am discutat această problemă cu mulți parteneri, iar o schimbare de atitudine este evidentă. Dacă acum câțiva ani, sprijinul pentru unire era în jur de 20-30%, astăzi acesta depășește 50%. Tot mai mulți cetățeni moldoveni susțin unificarea, ceea ce este încurajator. Este demn de menționat că unificarea este, într-o oarecare măsură, un ideal pentru mulți români, atât aici, cât și în Basarabia. Nu cred că este un joc; mai degrabă, vorbim despre a face declarații importante care să demonstreze aceste legături istorice”, consideră Negrescu.

El a subliniat că Moldova se află pe calea integrării europene, iar România își oferă tot sprijinul pe această cale.

„Dar există și unificare. În acest sens, vreau să spun că nicio decizie privind Republica Moldova nu poate fi luată fără participarea Republicii. În această chestiune, precum și în problema Transnistriei, Republica Moldova își va stabili propriul drum. Până atunci, România susține aderarea la UE și sperăm că acest drum va fi finalizat cât mai repede posibil”, a declarat Victor Negrescu.