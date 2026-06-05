Munteanu, Osmochescu și Kos au dansat la deschiderea Moldova Digital Summit.

În programul forumului sunt prevăzute paneluri tematice, prezentări de startup-uri, întâlniri cu investitori, expoziții de soluții tehnologice și discuții despre transformarea digitală a economiei.

Organizatorii menționează că anul acesta forumul are loc pe fundalul promovării active a Republicii Moldova pe calea integrării europene și a creșterii interesului companiilor internaționale față de sectorul IT moldovenesc.

În cadrul conferinței a fost deja anunțată atragerea de investiții în valoare totală de peste un miliard de euro, menite să accelereze dezvoltarea strategică a țării și să consolideze cursul său european.



