5 Iunie 2026, 10:14
4 647
Copiază linkul
Link copiat
Munteanu, Osmochescu și Kos au dansat la deschiderea Moldova Digital Summit
Evenimentul are loc la Chișinău și a reunit peste 2.000 de participanți — conducători de companii, specialiști IT, antreprenori, investitori și experți în securitate cibernetică din Moldova, țările UE și alte state din regiune.
În programul forumului sunt prevăzute paneluri tematice, prezentări de startup-uri, întâlniri cu investitori, expoziții de soluții tehnologice și discuții despre transformarea digitală a economiei.
Organizatorii menționează că anul acesta forumul are loc pe fundalul promovării active a Republicii Moldova pe calea integrării europene și a creșterii interesului companiilor internaționale față de sectorul IT moldovenesc.
În cadrul conferinței a fost deja anunțată atragerea de investiții în valoare totală de peste un miliard de euro, menite să accelereze dezvoltarea strategică a țării și să consolideze cursul său european.