Munteanu a acuzat-o pe Ana Groza de promovarea unor interese meschine.

Conflictul a apărut din cauza discuțiilor asupra proiectului de lege. La ședința precedentă, ea a spus că exprimă poziția a peste 200 de companii, dar ulterior și-a schimbat punctul de vedere. Premierul consideră că în spatele acestui fapt pot sta interesele unor firme individuale, transmite tv8.md.

Neînțelegerile dintre Munteanu și Groza au început încă de săptămâna trecută. Atunci, Ana Groza a declarat că a primit o scrisoare de la mai multe companii care nu sunt de acord cu proiectul de lege al Ministerului Energiei.

„Îmi exprim îngrijorarea față de propunerile incluse de Ministerul Energiei în acest aviz. Este vorba despre faptul că inițiativa legislativă vizează piața produselor petroliere, însă la inițiativa ministerului au fost introduse amendamente la legea energiei electrice. Am discutat această problemă cu reprezentanții sectorului energetic, iar companiile private au confirmat că ministerul nu le-a invitat la discuția acestor modificări”, a declarat astăzi la ședință președinta confederației patronatelor.

Ca răspuns, premierul a spus că acest lucru nu este adevărat:

„Aceasta nu corespunde realității. Când au avut loc consultările, știu sigur, deoarece am participat personal în această situație. Este vorba despre tergiversarea procesului. Transmiteți agenților economici care încearcă să promoveze astfel de declarații – este foarte grav.

– Nu vorbesc în numele unei singure companii, este vorba despre o asociație patronală care reprezintă interesele a peste 200 de companii.

– Bine”, a răspuns premierul Moldovei, Alexandru Munteanu.

Deși pe agenda miniștrilor din 3 iunie nu exista niciun proiect legat de disputa de săptămâna trecută, premierul a decis să încheie ședința cu o mustrare publică și acuzații de lobby pentru interesele unor companii.

„Nu tolerez în această ședință ca cineva care răspunde de activitatea Guvernului: iresponsabilitatea, incompetența, minciuna și promovarea unor interese meschine. Sau vă revedeți poziția sau vă înregistrați ca o societate de lobby și atunci aveți un alt statut, ori nu aveți ce căuta la această ședință”, a explicat Alexandru Munteanu.