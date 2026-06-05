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Infotag.md logoInfotag
5 Iunie 2026, 14:08
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Marta Kos a comparat procesul de aderare a R. Moldova la UE cu un joc pe calculator

Comisarul european pentru extindere și politica europeană de vecinătate, Marta Kos, a comparat procesul de aderare a Republicii Moldova la UE cu un joc pe calculator.

Marta Kos a comparat procesul de aderare a R. Moldova la UE cu un joc pe calculator.
Marta Kos a comparat procesul de aderare a R. Moldova la UE cu un joc pe calculator.

Vorbind vineri la deschiderea Moldova Digital Summit 2026, ea a făcut apel la comunitatea IT din Republica Moldova să ajute țara „să treacă de toate nivelurile”.

„După cum știți, în curând vom deschide primul cluster în procesul de negocieri. Apoi vor mai urma încă cinci clustere. Dar vorbim doar despre deschidere - o chestiune pur tehnică. Întrucât astăzi este summitul digital, voi face această comparație: a face pași către aderarea deplină este ca un joc pe calculator. Trebuie să treci de diferite niveluri. Și la final, premiul este apartenența la UE. Cei care au jucat jocuri știu că nu este întotdeauna ușor. Dar pentru a trece de un nivel, trebuie să îl înțelegi. Trebuie să-ți dezvolți abilități. Nu ai tot ce-ți trebuie (la început); trebuie să-ți dezvolți abilitățile pe parcurs, dar cu cât avansezi, cu atât recompensa este mai mare”, a explicat ea, transmite infotag.md.

În acest sens, Kos a făcut apel la comunitatea IT din Republica Moldova să „ajute Moldova să atingă fiecare nivel, până în vârf”.

„Și atunci vom sărbători cu adevărat - momentul în care Moldova devine membru deplin al UE. Nu știu dacă voi mai fi comisar european până atunci. Dar promit, oriunde veți sărbători acest eveniment, voi fi acolo...”, a asigurat Kos.

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