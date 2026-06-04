Mark Tkaciuk: Declarațiile privind unirea reprezintă un „coming-out” politic al guvernării.

Mark Tkaciuk vorbește despre natura clasei politice din Republica Moldova, responsabilitatea puterii față de societate și consecințele unei politici pe care o numește „planul B”.

„Deja un întreg vicepremier, Eugeniu Osmochescu, urmând exemplul președintelui și prim-ministrului, afirmă: „Moldova va lua în considerare posibilitatea unirii cu România vecină, dacă drumul său spre aderarea la UE va fi îngreunat sau blocat”.

Ei bine, se pare că Eugeniu Osmochescu s-a lăsat dus de val. Spre deosebire de Maia Sandu, Alexandru Munteanu, el își asumă curajul de a vorbi în numele întregii Moldove. Adică, inclusiv în numele întregii societăți, în care încă este acceptat să-ți iubești patria fără bici și cătușe.

Nu, această declarație nu este un fals start. Nu este o exagerare. Este recunoașterea faptului că planul „B” este principalul, singurul și esențialul pentru întregul comunitar de guvernare B. Este un adevărat coming-out”, spune Tkaciuk.

Deputatul consideră că astfel guvernarea încearcă să evite responsabilitatea.

„Toți acești „B” au avut întotdeauna același plan: să profite de pe urma lichidării. Să se îmbogățească în procesul unui faliment artificial al Republicii Moldova.

„Fără niciun risc personal. Unirea va șterge totul. Nu există cadavru — nu există caz. Din punct de vedere al rentabilității, „afacerea trădării de stat” în Republica Moldova este comparabilă doar cu traficul de droguri, arme, organe umane, precum și cu separatismul transnistrean extrem de profitabil. Imobiliarele de lux și opulența ostentativă sunt un decor obișnuit al funcționarilor, forțelor de ordine și judecătorilor, și reprezintă, în opinia sa, un indiciu solid pentru o astfel de concluzie”.

Deși mulți dintre acești „B”, mai mici ca anvergură, se mulțumesc cu beneficii mai „vii” din dezintegrarea Moldovei. Mențiunea că ai fost ministru, deputat sau procuror reprezintă un bun punct de plecare pentru a-ți continua cariera într-un loc mai sigur”, a adăugat politicianul.

„Dar, oricum, Republica Moldova este de mult un loc unic, deosebit.

Mulți — din exterior — sunt surprinși de armonia, diversitatea, farmecul, deschiderea și inițiativa societății noastre, a oamenilor obișnuiți, „simpli și totuși complecși”.

Și toți, fără excepție, sunt șocați de elita politică. Formată nu pe baza rezistenței la provocările incredibile, a luptei pentru independență, pentru proiecte viitoare pentru poporul său, așa cum se întâmplă peste tot. Ci adunată în câteva clanuri de guvernare pe baza jafurilor și distrugerii a tot ceea ce poate trăi, lucra și se poate mișca în Moldova.

Un exemplu unic de selecție negativă. Această elită este unită doar de loialitatea față de trădarea de stat, loialitatea față de trădare, fermitatea în încălcarea tuturor jurămintelor făcute.

Oare să ne mirăm că toate planurile acestor „B” rimează cu scopul strategic – trădarea de stat. Reducerea, optimizarea, amalgamarea — spitalelor, școlilor, institutelor de cercetare, universităților, porturilor maritime, primăriilor, libertăților civile. Totul este logic”, a adăugat el.

Tkaciuk remarcă că „în același timp, toți acești „B” manifestă o înclinație specială, absolut uluitoare — să prezinte toate aceste incompetențe și vicii monstruoase drept virtuți, drept o formă rară, specială, inaccesibilă altora de adevărată dragoste pentru Patrie”.

„Ei nu mai sunt rușinați de această orientare B. Acum toți acești „B” nu doar vorbesc deschis despre planul lor, îl promovează. Dacă lucrurile merg spre un astfel de deznodământ, să formulăm mai întâi poziția noastră morală față de toate acestea.

Consider că noi, ceilalți, nu putem condamna aceste persoane pentru astfel de înclinații, pentru o orientare politică B atât de extravagantă. Nu vor să fie Elveția, Irlanda, Luxemburgul Balcanilor — este dreptul lor. Dar odată ce măștile au căzut, este momentul să ducem sinceritatea politică până la capăt.

Consider că în circumstanțele actuale președintele, prim-ministrul, toți membrii Guvernului, deputații partidului de guvernământ ar trebui, în sfârșit, să afișeze la intrarea în toate instituțiile de stat, pe ușile birourilor lor un disclaimer cu următorul conținut aproximativ:

„Stimați cetățeni ai Republicii Moldova, de acum înainte nu ne mai interesează dacă ne credeți sau nu. Să știți că în toate aceste instituții și clădiri frumoase lucrează oameni cărora nu le pasă de jurămintele publice și solemne. Mai ales de acesta: „Jur să-mi dedic toate forțele și cunoștințele pentru prosperitatea Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei”. Noi ne punem în aplicare planul „B”. Nicio garanție nu există. V-am înșelat în privința independenței. Nu este exclus ca nici Unirea să nu fie decât o altă înșelare. Dar nu este problema voastră, nu este treaba voastră!”

Presupun că un astfel de disclaimer va deveni un prolog minunat și sincer pentru o adevărată discuție publică despre soarta Republicii Moldova”, declară Tkaciuk.