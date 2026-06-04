Gheorghe Hajder va candida pentru funcția de vicepreședinte al PAS.

„Voi fi în moțiunea domnului președinte care va candida la congres. De data aceasta voi candida și eu pentru funcția de vicepreședinte și dacă voi fi ales cu siguranță îmi voi îndeplini atribuțiile”, a declarat Hajder în cadrul emisiunii Vocea Basarabiei, citat de unimedia.info.

Potrivit ministrului, el a luat decizia de a candida la invitația președintelui partidului, Igor Grosu.

„Am avut o discuție cu el și la invitația lui am acceptat să fiu în echipa dumnealui. Vor fi mai mulți candidați, dar nu toți vor trece”, a explicat ministrul.

Totodată, Hajder a evitat să răspundă direct la întrebarea dacă va fi propus de PAS drept candidat pentru funcția de primar general al Chișinăului.

„Vreau să nu anticipăm anumite procese, pentru că nu există încă o decizie cu privire la candidat. Sunt anumite măsurători atât pe intern cât și pe extern. În aceste momente se discută despre cine ar fi cel mai bun candidat. Ceea ce pot să spun eu este că PAS va veni cu un candidat puternic, capabil și gata să facă față provocărilor”, a declarat Hajder.