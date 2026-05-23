Dodon: Autoritățile fac totul pentru ca în țară locul cetățenilor să fie ocupat de indieni și nepalezi.

Potrivit lui Dodon, autoritățile își schimbă poziția privind atragerea forței de muncă străine: „Dacă anterior se vorbea despre necesitatea de a atrage aproximativ 300.000 de migranți de muncă, acum se discută despre o cifră de circa 100.000 de persoane”, transmite actualitati.md.

Politicianul susține că astfel de abordări nu rezolvă problema, ci doar o agravează.

„PAS face tot posibilul ca cetățenii Moldovei să continue să părăsească țara, iar locul lor să fie ocupat de indieni și nepalezi”, a declarat el.

Dodon a subliniat că situația depășește cadrul politicii sociale și economice și afectează problemele de securitate națională.

De asemenea, el a menționat că statului îi este necesară o strategie orientată spre reținerea populației și crearea condițiilor pentru revenirea migranților de muncă, nu înlocuirea forței de muncă cu străini.