Dodon: Autoritățile fac totul pentru ca în țară locul cetățenilor să fie ocupat de indieni și nepalezi
Liderul PSRM, Igor Dodon, a lansat critici dure la adresa partidului de guvernământ PAS, afirmând că „politica sa contribuie la exodul cetățenilor din țară și la creșterea migrației forței de muncă”.
Potrivit lui Dodon, autoritățile își schimbă poziția privind atragerea forței de muncă străine: „Dacă anterior se vorbea despre necesitatea de a atrage aproximativ 300.000 de migranți de muncă, acum se discută despre o cifră de circa 100.000 de persoane”, transmite actualitati.md.
Politicianul susține că astfel de abordări nu rezolvă problema, ci doar o agravează.
„PAS face tot posibilul ca cetățenii Moldovei să continue să părăsească țara, iar locul lor să fie ocupat de indieni și nepalezi”, a declarat el.
Dodon a subliniat că situația depășește cadrul politicii sociale și economice și afectează problemele de securitate națională.
De asemenea, el a menționat că statului îi este necesară o strategie orientată spre reținerea populației și crearea condițiilor pentru revenirea migranților de muncă, nu înlocuirea forței de muncă cu străini.