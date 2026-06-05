Costiuc: Negocierile de aderare la UE sunt lipsite de sens fără un răspuns privind soarta Transnistriei
Până nu va exista un răspuns clar în problema transnistreană privind viitoarea aderare la UE, este inutil să vorbim. Despre aceasta a declarat joi, în fața jurnaliștilor, președintele Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc.
El a salutat decizia UE de a deschide în viitorul apropiat negocierile de aderare a Moldovei. Dar consideră că Moldova are mult de lucru pentru a-și rezolva propriile probleme. Politicianul consideră că principalele două sunt „guvernarea incompetentă” și „prezența trupelor ruse de ocupație”, scrie infotag.md.
„Până nu vom răspunde clar la întrebarea: ne integrăm în UE cu sau fără Transnistria, toate celelalte discuții despre statul de drept, clustere – sunt lipsite de sens. Dacă Krasnoselski (liderul nerecunoscut al Transnistriei), care a uzurpat puterea (în regiune), zboară liniștit prin Aeroportul Chișinău, putem vorbi despre statul de drept la noi?”, s-a revoltat Costiuc.
Potrivit lui, „Transnistria este parte a Republicii Moldova”, iar opoziția și presa trebuie să pună presiune pe guvernare în această și alte chestiuni.