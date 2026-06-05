Costiuc: Negocierile de aderare la UE sunt lipsite de sens fără un răspuns privind soarta Transnistriei.

El a salutat decizia UE de a deschide în viitorul apropiat negocierile de aderare a Moldovei. Dar consideră că Moldova are mult de lucru pentru a-și rezolva propriile probleme. Politicianul consideră că principalele două sunt „guvernarea incompetentă” și „prezența trupelor ruse de ocupație”, scrie infotag.md.

„Până nu vom răspunde clar la întrebarea: ne integrăm în UE cu sau fără Transnistria, toate celelalte discuții despre statul de drept, clustere – sunt lipsite de sens. Dacă Krasnoselski (liderul nerecunoscut al Transnistriei), care a uzurpat puterea (în regiune), zboară liniștit prin Aeroportul Chișinău, putem vorbi despre statul de drept la noi?”, s-a revoltat Costiuc.

Potrivit lui, „Transnistria este parte a Republicii Moldova”, iar opoziția și presa trebuie să pună presiune pe guvernare în această și alte chestiuni.