Cipru a anunțat deschiderea primului cluster pentru Ucraina și Moldova.

Cipru, care deține în prezent președinția Consiliului Uniunii Europene, a anunțat începutul pregătirilor pentru deschiderea oficială a primului cluster de negocieri în cadrul aderării Ucrainei și Moldovei la UE. Anunțul a fost publicat pe contul oficial al președinției Ciprului în Consiliul UE pe X miercuri seara, 3 iunie, scrie dw.com.

„Acest eveniment marchează o etapă importantă pe drumul lor (al Ucrainei și Moldovei - n.r.) către integrarea europeană și este o dovadă clară a unității și hotărârii UE. În zilele următoare vom continua să lucrăm cu scop precis pentru finalizarea discuțiilor în Consiliu, cu scopul deschiderii oficiale a negocierilor pentru acest cluster”, se arată în postare.

Kiev și Bruxelles au deschis neoficial, la nivel de experți, toate clusterele de negocieri pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană încă de la mijlocul lunii martie. Președintele Ciprului, Nikos Hristodulidis, a asigurat anterior că Ucraina va fi principala prioritate în timpul președinției Ciprului în Consiliul UE.

Budapesta a declarat că este pregătită să ridice veto-ul

La 10 martie 2026, Parlamentul Ungariei a adoptat cu majoritate de voturi o rezoluție care respinge aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. În document se afirma că la Bruxelles au fost luate recent decizii care „sporesc riscul de escaladare”, iar aderarea Kievului la UE ar putea implica întregul bloc într-un război.

Totuși, la o lună distanță, în Ungaria au avut loc alegeri parlamentare câștigate de partidul de opoziție „Tisa”. Liderul său, Peter Magyar, devenit prim-ministru al țării, a anunțat pe 3 iunie pe Facebook că s-a ajuns la un „acord cuprinzător” cu Ucraina privind extinderea drepturilor lingvistice, educaționale, culturale și politice ale minorității naționale maghiare de 100.000 de persoane care trăiește acolo.

Potrivit premierului ungar, aceste angajamente ale Ucrainei „vor fi reflectate și în planul său de acțiune față de Uniunea Europeană”. „Dacă acest lucru se va întâmpla – guvernul Ungariei va susține deschiderea primului tur de negocieri privind aderarea Ucrainei”, a precizat Magyar. Totodată, el a subliniat din nou că Ungaria nu susține procedura de aderare accelerată a Kievului la UE.