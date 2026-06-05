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moldpres.md logomoldpres
5 Iunie 2026, 14:55
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Chișinăul și Bratislava discută următorii pași în negocierile de aderare la UE

Stadiul actual al negocierilor de aderare a R. Moldova la UE a fost discutat la Chișinău de vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, și ministrul Afacerilor Externe și Europene al Slovaciei, Juraj Blanár.

Chișinăul și Bratislava discută următorii pași în negocierile de aderare la UE.
Chișinăul și Bratislava discută următorii pași în negocierile de aderare la UE.

În cadrul întrevederii, oficialii au abordat evoluția procesului de negocieri și prioritățile pentru perioada următoare, în contextul parcursului european al Republicii Moldova. Discuțiile au vizat și experiența Slovaciei în consolidarea instituțiilor, atragerea investițiilor și implementarea reformelor necesare aderării la Uniunea Europeană, transmite moldpres.md.

„M-am bucurat să discut, la Chișinău, cu Juraj Blanár, ministrul Afacerilor Externe și Europene al Slovaciei, despre stadiul actual al procesului de negocieri și obiectivele pentru următoarea perioadă. De asemenea, am vorbit despre lecțiile pe care le putem învăța din experiența colegilor din Bratislava în consolidarea instituțiilor și avansarea reformelor”, a declarat Cristina Gherasimov.

Viceprim-ministra a mulțumit autorităților slovace pentru cooperare și pentru sprijinul acordat Republicii Moldova în parcursul său european.

Chișinăul și Bratislava discută următorii pași în negocierile de aderare la UE

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