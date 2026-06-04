Avocatul Poporului, către deputați: Să fim mai atenți la cuvintele pe care le folosim.

Apelul a fost făcut în plenul Parlamentului, după prezentarea raportului anual privind respectarea drepturilor și libertăților omului în R. Moldova pentru anul 2025, transmite agora.md.

Ombudsmanul a atras atenția că atacurile la adresa unor persoane pe criterii precum etnia, limba vorbită, genul, aspectul fizic, vârsta, dizabilitatea sau sănătatea mintală nu afectează doar persoana vizată, ci și alte persoane care împărtășesc aceleași caracteristici.

„Astfel de mesaje pot fi percepute ca un semnal că aceste persoane nu sunt acceptate de plin în societate sau că ele reprezintă ceva anormal. Problema este și mai mare atunci când asemenea mesaje vin din partea persoanelor aflate în funcții publice”, a declarat Panico.

Panico a mai menționat că astfel de mesaje publice, indiferent dacă sunt rostite în plenul Parlamentului, în afara acestuia sau pe rețelele sociale, pot contribui la creșterea intoleranței și la divizarea societății.

„Eu înțeleg că astfel de discursuri aduc mai multe vizualizări, like-uri, hype-uri și, totodată, aduc mai multă atenție asupra mesajului dumneavoastră. Însă, aceste mesaje pot și ajung chiar direct sau indirect să legitimeze un discurs la ură sau promovarea unor comportamente bazate pe prejudicii sau ură (...) Vin cu îndemn și chiar o rugăminte, să fim mai atenți cu cuvintele care le folosim în plenul Parlamentului, pe rețele socializare sau în afară plenul Parlamentului”, a adăugat el.