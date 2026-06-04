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unian.net logounian
4 Iunie 2026, 12:00
3 872
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Zelenski: Ucraina colaborează cu Europa pentru crearea propriului sistem antibalistic

Acest lucru corespunde, de asemenea, priorităților SUA, a menționat președintele Ucrainei.

Zelenski: Ucraina colaborează cu Europa pentru crearea propriului sistem antibalistic.
Zelenski: Ucraina colaborează cu Europa pentru crearea propriului sistem antibalistic.

Europa și Ucraina trebuie să avanseze mai rapid în direcția creării propriului sistem de apărare antirachetă. Despre aceasta a declarat președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, în timpul unei întâlniri comune cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, transmite unian.net.

„Deja colaborăm cu mai multe țări – Franța, Norvegia, Germania, Suedia, Danemarca, Italia și alți parteneri – la crearea forțelor antirachetă europene. Este un proiect foarte complex, dar extrem de necesar”, a spus șeful statului.

El a adăugat că în prezent Ucraina poartă negocieri și cu administrația Trump pentru obținerea unei licențe de producere a sistemului Patriot fie în Ucraina, fie împreună cu partenerii din NATO.

„Aceasta este o cale absolut rațională pentru a crește puterea noastră comună. Aceasta corespunde cursului actual al președintelui SUA, care dorește ca Europa să poată face mai mult singură pentru propria apărare. Vom rămâne concentrați pe acest obiectiv. Sunt recunoscător tuturor partenerilor care ajută să transmită toate mesajele către America că în Europa putem produce ceea ce va ajuta atât Europa, cât și America”, a adăugat Zelenski.

Sursă
unian.net logounian
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