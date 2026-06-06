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meduza.io logomeduza
6 Iunie 2026, 09:02
18
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Zelenski, despre refuzul lui Putin de a se întâlni cu el: Partea rusă alege din nou războiul

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că Vladimir Putin nu dorește să pună capăt războiului. Astfel a comentat el răspunsul președintelui rus la scrisoarea sa deschisă.

Zelenski, despre refuzul lui Putin de a se întâlni cu el: Partea rusă alege din nou războiul.
Zelenski, despre refuzul lui Putin de a se întâlni cu el: Partea rusă alege din nou războiul.

„Din păcate, partea rusă a ales din nou războiul, toți au auzit răspunsul de astăzi. Un răspuns slab. Pur și simplu nu vrea să pună capăt războiului. Cred că mulți din lume au fost dezamăgiți de acest răspuns. Nu vrea să schimbe nimic și nu vrea să recunoască că războiul îi place doar lui și celor care scot bani din el, toți astăzi erau foarte zâmbitori.

Asta înseamnă că Rusia ar trebui să aibă mai puțini bani, iar presiunea asupra Rusiei — mai mare. Mulțumesc tuturor celor care ne ajută! Mulțumesc tuturor celor care sunt cu Ucraina, care vor pace reală”, se arată pe canalul de Telegram al președintelui ucrainean, transmite meduza.io.

În seara zilei de 4 iunie, Zelenski a publicat o scrisoare deschisă adresată lui Putin. În aceasta, el i-a propus președintelui Rusiei să se întâlnească personal pentru a conveni asupra încheierii războiului.

A doua zi, Putin, vorbind la Forumul Economic de la Sankt Petersburg, a declarat că nu vede sens să se întâlnească acum cu Zelenski. Potrivit lui, Ucraina vrea astfel să oprească ofensiva armatei ruse.

Putin susține, de asemenea, că Zelenski i-a cerut o întâlnire personală prin intermediul unui om de afaceri rus, cu câteva săptămâni înainte de a publica scrisoarea deschisă cu propunerea de a încheia războiul. Această propunere i-a fost transmisă lui Putin pe 21 mai, iar a doua zi „trupele ucrainene au comis un atac terorist îngrozitor asupra căminului unui colegiu din Republica Populară Lugansk, unde au murit copii, adolescenți”. Potrivit lui, el a întrebat omul de afaceri „ce înseamnă asta — cer o întâlnire și comit astfel de crime îngrozitoare”.

Sursă
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