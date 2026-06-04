Zelenski, despre negocierile privind încetarea războiului: Ucraina este la coadă.

Ucraina așteaptă sosirea unei delegații de negocieri din SUA, însă acest lucru durează foarte mult. Această opinie a fost exprimată de președintele Vladimir Zelenski în timpul unei întâlniri comune cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, transmite unian.net.

„Din păcate, astăzi nu suntem în centrul atenției. Din punctul meu de vedere, Iranul este problema numărul unu pentru Statele Unite ale Americii. Apoi urmează problema Ucrainei. Din păcate, suntem la coada acestor războaie”, a spus Zelenski.

El a subliniat că tocmai SUA este țara care poate împinge cel mai puternic pe Putin să încheie războiul. În același timp, a remarcat Zelenski, pentru Ucraina cea mai bună opțiune ar fi ca în negocieri să fie implicate atât Washingtonul, cât și Europa.

„Războiul este aici, pe continentul european. Eu chiar cred că cea mai puternică opțiune este Statele Unite ale Americii și reprezentanții Europei. Dar, așa cum am spus, pentru noi, oricum, prioritatea numărul unu este să încheiem războiul. Și aici nu există alternativă. De aceea am spus deschis: susținem orice format. Și sunt pregătit pentru negocieri directe cu Putin pentru a încheia acest război, decât să aștept la coadă până când toți vor încheia toate conflictele din lume, iar apoi va veni rândul nostru”, a adăugat Zelenski.