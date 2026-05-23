Pozițiile Forțelor Armate ale Ucrainei pe front s-au consolidat semnificativ în ultima perioadă, iar de la începutul anului Forțele de Apărare au reușit să elibereze aproximativ 590 de kilometri pătrați de teritoriu. Despre aceasta informează rbc.ua, citând canalul Telegram al președintelui Ucrainei, Vladimir Zelenski.

Potrivit lui Vladimir Zelenski, pozițiile ucrainene sunt acum mai puternice decât în anii precedenți.

El a subliniat că de la începutul anului au fost readuse sub controlul Ucrainei aproximativ 590 de kilometri pătrați de teritoriu.

Președintele Ucrainei a remarcat că tendința evoluției situației nu corespunde intereselor părții ruse. Potrivit lui, Ucraina continuă să-și crească performanțele, inclusiv în ceea ce privește distrugerea efectivelor inamice.

Zelenski a declarat că ansamblul rezultatelor militare și sancțiunilor de diferite formate împinge treptat Rusia să aleagă între continuarea războiului și procesul diplomatic.

El a subliniat că tocmai acum eforturile Ucrainei și ale partenerilor sunt îndreptate spre activizarea direcției diplomatice.

Președintele Ucrainei a informat că serviciile de informații ucrainene dețin informații despre planurile militare și politice ale Rusiei în raport cu Ucraina.

Aceste date, potrivit lui, au fost transmise partenerilor internaționali.

De asemenea, Zelenski a menționat că se așteaptă un răspuns din partea americană privind posibilele formate și calendarul viitoarelor negocieri.