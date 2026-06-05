Vedeta filmului „Jumanji”, James Handy, a fost ucis cu brutalitate în Los Angeles.

Forțele de ordine suspectează fiul iubitei sale de comiterea unei crime. Cazul a avut loc miercuri, 3 iunie, scrie focus.ua, citând nypost.com.

Dimineața, poliția a primit un apel de la un bărbat care a declarat că a comis o crimă. Apelul a fost înregistrat pe strada Erwin din Tarzana (un cartier de elită din Los Angeles).

„Sunt fiul omului, tocmai am ucis un păcătos”, a declarat bărbatul.

Când forțele de ordine au ajuns la fața locului, au găsit trupul actorului în vârstă de 81 de ani inconștient. Pe fundal au fost observate răni prin înjunghiere în piept. Handy a fost transportat de urgență la spital, unde medicii au constatat decesul său.

La scurt timp după, suspectul, Michael Gledhill în vârstă de 44 de ani, ar fi oprit polițiștii și le-a spus că el este persoana pe care o caută, au relatat autoritățile din Los Angeles. S-a aflat că în momentul atacului locuia împreună cu mama sa, care avea o relație cu actorul. Deocamdată nu se cunoaște motivul pentru care Gledhill a comis atacul.

Potrivit IMDB, James Handy a jucat în cel puțin 150 de roluri în seriale și filme. Cariera sa actoricească a început încă din anii 1970. Cele mai cunoscute roluri ale sale au fost în filmele „Arahnofobia” (1990), „Jumanji” (1995), „Logan” (2017), „Top Gun: Maverick” (2022), serialele „Dosarele X” (1993), „9-1-1” (2021) și altele.