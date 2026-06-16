Valuta Cubei a scăzut până la un minim istoric.

Oficial, cursurile lor față de moneda locală au crescut cu 10% în câteva zile, provocând o creștere a prețurilor, informează elmundo.es.

Economistul Pedro Monreal a declarat pentru publicație că pachetul de reforme al conducerii Cubei reprezintă o revizuire a vechilor dogme combinată cu improvizație. Potrivit lui, autoritățile au creat Ministerul Informației și Comunicațiilor tocmai pentru „a susține un discurs economic desprins de realitate”.

„Regimul nu mai poate ascunde realitatea eșecului său”, a afirmat Monreal.

Pachetul de reforme propus de președintele țării, Miguel Díaz-Canel, a interesat cubanezii chiar mai puțin decât înfrângerea echipei Paraguayului la Campionatul Mondial de fotbal, notează El Mundo.

Experții atrag atenția asupra a două probleme principale. Plecarea de pe insulă a marilor lanțuri hoteliere, inclusiv cele spaniole Meliá și Iberostar, obligă Havana să caute rapid noi jucători. Acest lucru se întâmplă în momentul în care turismul din țară traversează o criză profundă, pe fondul întreruperilor constante de energie electrică.

Experții consideră iluzorie și descentralizarea importurilor promisă de autorități. Potrivit acestora, în spatele oricăror schimbări se află în continuare Gaesa, un conglomerat militar-industrial aflat sub sancțiunile SUA, care controlează până la 70% din economia locală, inclusiv turismul, importurile și operațiunile valutare.

Pentru populație, criza economică este agravată de întreruperile în lanț ale energiei electrice. Ieri, conform datelor buletinului oficial al Partidului Comunist „Granma”, în orele de vârf generarea era de doar 1.215 megawați, față de necesarul țării de 3.100 megawați.

Recent au fost înregistrate minime istorice, când peste 60% din teritoriul Cubei a rămas simultan fără curent. Acest lucru a transformat acțiunile de protest cu oale pentru locuitorii insulei într-o rutină obișnuită.