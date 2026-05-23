Ungaria caută o alternativă la gazul rusesc în România.

Despre acest lucru informează Index. Corporația de stat MVM a aprobat deja un preț pentru gaz apropiat de costul importului rusesc, iar acum părțile discută graficele și volumele livrărilor, care la început pot ajunge la aproximativ 1 miliard de metri cubi pe an.

Livrările românești vor putea acoperi garantat 20–25% din volumul necesar pentru înlocuirea gazului rusesc, scrie publicația maghiară. „Acesta ar fi cel mai mare pas spre obținerea gazului non-rusesc la un preț bun. Dacă nu vom reuși să realizăm acest lucru, de acum înainte vor rămâne doar surse mult mai scumpe”, a declarat o sursă pentru publicație.

Soarta acestui contract se va decide în săptămânile următoare. Semnarea lui este complicată de faptul că în Ungaria se schimbă guvernul, iar în România este la putere un cabinet interimar. În plus, acolo există dreptul prioritar al statului de a cumpăra materii prime strategice. Dacă noua conducere maghiară nu va semna contractul chiar acum, negocierile de lungă durată vor fi compromise și totul va trebui început de la zero, scrie Index. În acest caz, Budapesta va pierde cea mai apropiată și avantajoasă sursă de combustibil capabilă să înlocuiască gazul rusesc.