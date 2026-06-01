Un turist bulgar a fost amendat cu 20.000 de lei după ce a hrănit un urs în România.

Sancțiunea a fost aplicată după examinarea circumstanțelor incidentului și a înregistrărilor video apărute în spațiul public. Potrivit forțelor de ordine, bărbatul s-a prezentat singur la postul de jandarmerie de la barajul Vidraru și a raportat că a fost mușcat de un urs, informează libertatea.ro.

Amenzile au fost aplicate conform legii privind vânătoarea și protecția fondului cinegetic, care interzice hrănirea animalelor sălbatice.

Incidentul a avut loc pe 27 mai în zona barajului Vidraru, pe șoseaua Transfăgărășan. Turistul a suferit o leziune la mână după contactul cu ursul, necesitând asistență medicală.

Din imaginile video reiese că bărbatul s-a oprit pe marginea drumului, a coborât geamul și a început să hrănească ursul, filmând în același timp cu telefonul. La câteva secunde, animalul s-a apropiat foarte aproape de mașină, s-a ridicat în două picioare și a atacat șoferul.

În video se vede cum ursul a pătruns cu labele în interiorul mașinii, după care înregistrarea devine haotică, iar pe fundal se aud țipete ale oamenilor.

Autoritățile au făcut din nou apel către turiști să nu hrănească animalele sălbatice, să nu se apropie de ele și să nu oprească în locuri interzise de-a lungul traseului montan.

Autoritățile din România reamintesc că hrănirea urșilor este interzisă prin lege. Pentru aceasta sunt prevăzute amenzi între 10.000 și 30.000 de lei românești. Specialiștii avertizează că animalele sălbatice pot deveni agresive în orice moment, mai ales dacă se obișnuiesc să primească mâncare de la oameni.