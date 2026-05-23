Cetățean irakian afiliat Corpului Gardienilor Revoluției pregătea o tentativă de asasinat asupra fiicei lui Trump, Ivanka.

În Turcia a fost reținut cetățeanul irakian Mohammad Baker Saad Dawood al-Saadi, care plănuia o tentativă de asasinat asupra fiicei președintelui SUA Donald Trump — Ivanka Trump, raportează New York Post (NYP), citând surse.

Potrivit interlocutorilor publicației, al-Saadi, în vârstă de 32 de ani, legat de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (CGRI) din Iran și de gruparea șiită „Kataib Hezbollah”, considera atacul o răzbunare pentru eliminarea generalului iranian Qasem Soleimani în urma unui atac american la Bagdad în 2020.

„După uciderea lui Qasem, el mergea și spunea oamenilor: «Trebuie să o ucidem pe Ivanka, ca să dăm foc casei lui Trump la fel cum el a dat foc casei noastre. Am auzit că avea un plan să ocupe casa Ivankăi din Florida»”, a declarat pentru ziar fostul atașat militar adjunct al ambasadei Irakului la Washington, Entifad Kanbar.

Sursele ziarului susțin că al-Saadi avea un plan al casei Ivankăi Trump din Florida, iar pe rețeaua socială X publica o hartă a zonei de reședință a familiei Ivankăi, însoțită de amenințări în limba arabă. Într-una dintre postări, el a scris: „Acum suntem în faza de supraveghere și analiză. V-am spus, răzbunarea noastră este doar o chestiune de timp”.

În timpul primei campanii electorale a lui Trump din 2016, Ivanka a participat frecvent la evenimente și mitinguri în sprijinul tatălui său, iar după victoria acestuia la alegeri a lucrat în administrația SUA ca consilier special al președintelui, fără remunerare.

Activitatea fiicei lui Trump în administrație a stârnit critici în mass-media. Jurnaliștii au scris, în special, că ea a participat la discuții privind deciziile de securitate și a influențat președintele în luarea deciziei privind lovitura asupra Siriei.

În 2025, Ivanka a declarat că „urăște politica”. „Îmi plac regulile și influența. Urăsc politica, dar, din păcate, aceste două lucruri sunt inseparabile”, a spus ea.

Potrivit materialelor dosarului, al-Saadi a fost reținut în Turcia pe 15 mai și ulterior extrădat în SUA. Autoritățile americane îl acuză de organizarea și coordonarea atacurilor împotriva obiectivelor americane și evreiești din Europa și America de Nord.

În special, conform Ministerului Justiției al SUA, el a fost responsabil pentru incendierea băncii Bank of New York Mellon din Amsterdam, atacul cu cuțitul asupra a doi evrei în Londra și implicarea în împușcături la clădirea consulatului SUA din Toronto. Autoritățile americane susțin că el a „planificat” și „coordonat” și explozia sinagogii din Liège, Belgia, și incendierea unui templu din Rotterdam.

În publicația NYP se afirmă că suspectul avea legături cu structurile militare iraniene și a comunicat personal cu Soleimani. Ca dovadă, publicația a publicat o fotografie comună a lui al-Saadi cu generalul iranian.

Potrivit ziarului, al-Saadi s-a născut la Bagdad și a fost instruit în CGRI la Teheran. Ulterior a fondat o agenție turistică specializată în pelerinaje religioase, ceea ce îi permitea să călătorească în lume și să „stabilească legături cu celulele teroriste”.

Se menționează că la arestarea din Turcia i-au fost găsite un pașaport oficial irakian — un document special de călătorie emis, printre alții, funcționarilor publici. Pașaportul îi permitea să călătorească liber, să treacă prin controale minime sau să le evite complet, precum și să aibă acces în sala VIP de așteptare.

Casa Albă nu a comentat oficial situația privind posibila planificare a unei tentative de asasinat asupra Ivankăi Trump.