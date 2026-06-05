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focus.ua logofocus
5 Iunie 2026, 13:51
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Un armistițiu local, anunțat în apropierea Centralei nucleare de la Zaporojie pentru prevenirea unui accident nuclear

Încetarea locală a focului, organizată de Agenția Internațională pentru Energie Atomică, a intrat în vigoare pe linia frontului din apropierea Centralei nucleare de la Zaporojie.

Un armistițiu local, anunțat în apropierea Centralei nucleare de la Zaporojie pentru prevenirea unui accident nuclear.
Un armistițiu local, anunțat în apropierea Centralei nucleare de la Zaporojie pentru prevenirea unui accident nuclear.

Aceasta va permite începerea reparației unei linii critice de alimentare cu energie electrică, necesară pentru prevenirea unui accident nuclear. Despre aceasta a anunțat AIEA.

Lucrările vor fi efectuate sub controlul experților agenției. După o deminare amplă a teritoriului, specialiștii tehnici de pe ambele părți vor începe în următoarele zile să refacă linia de alimentare cu energie electrică „Dneprovsk” de 750 kV, avariată în urma războiului.

Această linie a fost deconectată acum mai bine de două luni. De atunci, cea mai mare centrală nucleară din Europa a depins complet de o singură linie de 330 kV, care alimentează sistemele de răcire a celor șase reactoare oprite.

În ultimele săptămâni, centrala nucleară de la Zaporojie a pierdut accesul și la această linie de mai multe ori. Prin urmare, stația a fost nevoită să pornească generatoarele diesel de urgență ca ultimă sursă de alimentare de rezervă.

Potrivit AIEA, acesta este deja al șaselea armistițiu temporar pe care directorul general al agenției, Rafael Grossi, l-a convenit între Rusia și Ucraina de la sfârșitul anului trecut pentru a asigura alimentarea externă cu energie electrică și siguranța nucleară.

De această dată, pregătirea pentru reparații a fost complicată de faptul că daunele liniei se află pe stâlpi înalți, traversând linia de control de pe râul Nipru.

„Federația Rusă și Ucraina au colaborat constructiv cu AIEA timp de câteva săptămâni de negocieri sensibile și complexe. Ambele părți au fost de acord să înceteze focul pentru siguranța nucleară”, a declarat Rafael Grossi.

El a subliniat, de asemenea, că AIEA va continua să facă tot posibilul pentru a proteja oamenii și mediul de riscul unui accident nuclear, care ar agrava doar distrugerile și suferințele cauzate de război.

Sursă
focus.ua logofocus
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