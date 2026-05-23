Point
23 Mai 2026, 11:44
UE nu a permis produselor britanice să intre pe piața sa unică

Uniunea Europeană a respins încercările guvernului britanic de a obține acces la piața sa unică a bunurilor.

Despre aceasta informează Financial Times. Inițiativa Londrei, potrivit surselor ziarului, a fost analizată doar de câteva țări din UE: li s-a părut că propunerea este prea avantajoasă pentru Regatul Unit.

Una dintre temerile legate de acord era că Regatul Unit ar putea obține condiții mai favorabile decât statele membre ale UE, inclusiv prin reducerea standardelor de reglementare, au declarat interlocutorii publicației.

În plus, Regatul Unit continuă să refuze să accepte fără restricții europenii de pe continent. Aceasta este una dintre așa-numitele „patru libertăți” pe care toți participanții la piața unică sunt obligați să le garanteze. UE a considerat că o concesie Londrei ar fi nedreaptă față de Norvegia și Elveția, care, pentru comerț, permit cetățenilor uniunii să locuiască și să muncească în țările lor.

Diplomații au declarat pentru Financial Times că țările care au respins inițiativa Regatului Unit au cerut totuși Comisiei Europene „să nu închidă definitiv această ușă”, adică să lase ideea pentru negocieri viitoare. „Salutăm o abordare ambițioasă a gândirii”, a spus un interlocutor al ziarului.

Publicația amintește că anul trecut Regatul Unit a încercat deja să obțină recunoașterea reciprocă a standardelor de calitate pentru libera circulație a produselor sale, dar și atunci a primit un refuz. În același timp, actualul premier al țării, Keir Starmer, a promis că nu se va întoarce la piața unică sau la uniunea vamală, pentru a nu îndepărta susținătorii Brexitului. Totodată, potențialul său succesor, Wes Streeting, insistă, dimpotrivă, asupra unor legături mai strânse cu blocul, scrie Financial Times.

Sursă
