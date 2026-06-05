UE ia în considerare accelerarea aderării a șase țări

Declarația a fost făcută de președintele Consiliului European, António Costa, în cadrul unei conferințe de presă la Belgrad.

La summitul din orașul Tivat, Muntenegru, liderii europeni și reprezentanții țărilor candidate plănuiesc să revizuiască metodologia extinderii blocului. Potrivit lui António Costa, UE vrea să evite dezamăgirea candidaților cauzată de ritmul lent al procesului și să identifice modalități de a obține rezultate mai rapid, scrie rbc.ua cu referire la apnews.com.

„Extinderea nu este o utopie, ci ceva ce poate deveni realitate în anii următori. Pentru asta trebuie să muncim mai mult și mai repede”, a subliniat președintele Consiliului European.

Cerințe pentru candidați

Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Macedonia de Nord, Serbia și Muntenegru încearcă de mai mulți ani să adere la Uniunea Europeană, însă până acum nu au finalizat evaluarea conformității cu criteriile.

Recent, UE a intensificat eforturile pentru integrarea și stimularea reformelor în aceste țări, din cauza îngrijorărilor legate de creșterea influenței Rusiei și Chinei în regiunea balcanică.

Pentru a obține calitatea de membru, țările trebuie să adapteze legislația la standardele europene în 35 de domenii – de la justiție până la agricultură. Deschiderea și închiderea fiecărei etape necesită acordul unanim al tuturor celor 27 de state membre UE.

În prezent, lideri în acest proces sunt Muntenegru și Albania. Totodată, o condiție separată pentru continuarea integrării europene a Serbiei și Kosovo este normalizarea relațiilor bilaterale dintre ele.