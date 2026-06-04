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libertatea.ro logolibertatea
4 Iunie 2026, 10:29
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Turiștii, șocați de prețurile din stațiunile din Muntenegru: Un steak costă 40 de euro, iar o pizza — 15 euro

La începutul lunii iunie, litoralul muntenegrean atrage deja mulți turiști, iar stațiuni precum Budva și Bečić sunt pline.

Turiștii, șocați de prețurile din stațiunile din Muntenegru: Un steak costă 40 de euro, iar o pizza — 15 euro.
Turiștii, șocați de prețurile din stațiunile din Muntenegru: Un steak costă 40 de euro, iar o pizza — 15 euro.

Pe plaje se aud limbi diverse, inclusiv engleza, germana și rusa, însă prețurile ridicate surprind o parte dintre vizitatori, informează libertatea.ro.

„Am comandat o friptură și când am văzut prețul de 40 de euro, am fost șocat. Sunt turiști la tot pasul, dar și prețurile sunt serioase. Pizza costă între 10 și 15 euro, cafeaua și apa între doi și patru. Când se adună totul, vacanțele nu mai sunt deloc ieftine”, împărtășesc impresiile turiștii.

Costurile nu se opresc la restaurante. O vacanță de zece zile pentru o familie de patru persoane, cu demipensiune, ajunge la aproximativ 2.700 de euro, iar cazarea cu vedere la mare poate urca până la 3.500 de euro.

Deși prețurile cresc, proprietarii de restaurante și hoteluri sunt optimiști. Ei se așteaptă ca lunile următoare să aducă un flux și mai mare de turiști, consolidând sezonul estival al Muntenegrului.

Muntenegru se află pe coastra Mării Adriatice și este o țară bogată în locuri de vizitat apreciate de turiști și obiective turistice importante.

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