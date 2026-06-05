Despre acest lucru a declarat el într-o discuție cu jurnaliștii, transmite eurointegration.com.ua.

Președintele american a afirmat din nou că Ucraina a primit o „sumă uriașă de bani”, iar fără echipamentul și armele furnizate de SUA, țara „nu ar fi rezistat nici măcar una-două zile”.

„Fără armele și echipamentul nostru, Ucraina nu ar fi supraviețuit pentru a lupta astăzi. Știți, vreau să spun, dacă vorbim despre această problemă, le-am furnizat echipament în valoare de sute de miliarde de dolari, și cel mai bun echipament. Și noi producem cel mai bun echipament din lume, dar fără el nu ar fi rezistat nici măcar una-două zile”, a declarat șeful Casei Albe.

El a amintit despre transmiterea către Ucraina a rachetelor antitanc, probabil referindu-se la sistemele portabile antiaeriene Javelin, a căror vânzare către Kiev a avut loc în timpul primului mandat al lui Trump.

„Vă amintiți rachetele antitanc? Vă amintiți asta, nu? Când tancurile s-au împotmolit în noroi. Apoi le-au ocolit și bum, bum, bum, bum... Am spus că Obama a dat cearșafuri, iar Trump – rachete antitanc ca unul dintre cele mai distructive tipuri de arme”, a declarat președintele SUA.