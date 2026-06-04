Sute de mii de locuri de muncă vor dispărea în următorii ani în UE.

Despre aceasta informează RBC-Ucraina cu referire la Politico.

Bruxelles-ul pregătește un raport dureros, deoarece țările UE se pot confrunta cu reduceri masive de personal în viitorul apropiat. Principalele cauze sunt prețurile exorbitante la resursele energetice și tranziția verde radicală.

Economia este sub presiune din cauza războiului americano-israelian în Iran, care continuă să împingă prețurile petrolului în sus. Previziunile Comisiei pentru 2026 nu sunt optimiste: costul ridicat al combustibilului va afecta 560.000 de locuri de muncă. Cele mai afectate vor fi construcțiile, metalurgia și chimia. Sectorul transporturilor este, de asemenea, în zona de risc.

Ce se întâmplă cu industria auto în UE?

Sectorul auto traversează vremuri grele, în special în Germania. Comisia Europeană estimează o amenințare de 600.000 de locuri de muncă. Producătorii nu țin pasul cu schimbările: tranziția de la motoarele cu ardere internă la mașinile electrice s-a dovedit dureroasă.

China acționează, de asemenea, foarte agresiv. Concurența din est distruge fabricile locale. Alte industrii sunt, de asemenea, afectate. În producția de baterii sunt în pericol 85.000 de locuri de muncă.

Energia solară ar putea pierde 59.000 de angajați. Chiar și industria siderurgică reduce personalul. Bruxelles-ul recunoaște că Europa pierde poziții în sectoarele strategice.

Banii și tehnologia nu vor salva situația de unii singuri. Angajatorii se plâng de un deficit catastrofal de personal. 77% dintre companiile europene consideră lipsa specialiștilor principalul obstacol pentru investiții.

Bruxelles-ul plănuiește să investească în capitalul uman

Acum investițiile în oameni sunt o prioritate. UE introduce pentru prima dată o evaluare a sistemelor educaționale din țările membre. Bruxelles-ul va cere guvernelor să investească mai mult în formarea adulților și în disciplinele STEM.

Totuși, situația șomajului se înrăutățește. Anterior se prognoza o rată de 5,8% pentru 2027, iar acum se așteaptă 6%. Datoriile publice cresc, de asemenea. Deficitul bugetar al tuturor țărilor UE va crește până la 3,6% din PIB.

Fiecare al doisprezecelea angajat din Europa se află deja sub pragul sărăciei. Bruxelles-ul face apel la reforme urgente ale protecției sociale. Bulgaria a primit deja un avertisment sever din cauza cheltuielilor sale. Germania și Estonia rezistă încă, dar situația lor este, de asemenea, atent monitorizată.