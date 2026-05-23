SUA se pregătesc pentru posibile lovituri asupra Iranului în următoarele zile.

În același timp, WSJ scrie că Trump, după o întâlnire cu înalți oficiali în domeniul securității naționale, a decis să ofere o șansă diplomației.

Administrația SUA lucrează la un scenariu pentru noi lovituri militare asupra Iranului, însă decizia finală nu a fost luată, au raportat surse CBS News, familiarizate cu planificarea.

Potrivit acestora, Pentagonul și comunitatea de informații au început actualizarea listelor de reacție de urgență pentru bazele americane din străinătate și ajustarea rotației trupelor în Orientul Mijlociu, în contextul riscului unui răspuns iranian. Mai mulți militari și angajați ai serviciilor speciale și-au anulat planurile de concediu pentru weekendul sărbătorilor din cauza așteptărilor privind o posibilă operațiune.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că este nevoit să-și schimbe programul și să se întoarcă la Casa Albă din cauza „circumstanțelor guvernamentale”, renunțând la o călătorie pentru un eveniment de familie.

Casa Albă afirmă că Iranul „nu poate avea arme nucleare”, iar președintele ia în considerare toate opțiunile, inclusiv scenariul forței.

SUA continuă în paralel negocierile indirecte cu Teheranul prin intermediari. Potrivit surselor postului, Iranului i-a fost transmisă o propunere pe care Washingtonul o consideră practic „ultimul termen” pentru un acord înainte de o posibilă reluare a loviturilor. Washingtonul discută, de asemenea, cu aliații opțiuni de presiune militară asupra rutelor strategice din regiune ca „plan B” în cazul eșecului negocierilor, se menționează în publicație.

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (CGRI) a declarat între timp că este pregătit să dea „lovituri zdrobitoare” în cazul unor noi atacuri ale SUA sau Israelului, avertizând asupra extinderii conflictului.

Între timp, după cum notează Wall Street Journal citând oficiali americani, Trump a decis să amâne pentru moment noi lovituri asupra Iranului pentru a oferi o șansă diplomației. Vineri, potrivit ziarului, el a avut o întâlnire cu înalți oficiali de securitate națională pentru a discuta pașii următori în relația cu Teheranul.

Șeful diplomației iraniene, Abbas Araghchi, a menționat, la rândul său, în timpul unei convorbiri telefonice cu omologul său irakian Fuad Hussein, progresele în ultima rundă de negocieri cu SUA. Tasnim, citând o sursă apropiată echipei iraniene de negociere, scrie, de asemenea, că s-au înregistrat progrese în mai multe chestiuni controversate dintre Iran și SUA.