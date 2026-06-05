SUA au impus sancțiuni împotriva președintelui Cubei.

În listă a fost inclus și Alejandro Castro Espín — singurul fiu al fostului președinte al Cubei, Raul Castro, care a lucrat anterior ca consilier al Comisiei pentru Apărare și Securitate Națională a Cubei, scrie apnews.com.

Sancțiunile introduse din 4 iunie interzic intrarea pe teritoriul Statelor Unite, îngheață bunurile și conturile bancare ale persoanelor fizice în SUA. Ele se aplică și organizațiilor non-americane care pot face afaceri cu acestea. Pe lângă persoane fizice, sancțiunile vizează Ministerul Apărării din Cuba, Institutul pentru Prietenia cu Popoarele, organizația turistică „Amistur Cuba” și comitetele de apărare a revoluției.

Donald Trump, comentând sancțiunile introduse, a declarat: „Noi doar vrem să fie o țară bine guvernată”.

„Țara este flămândă, nu are energie, nu are petrol, nu are bani, nu are nimic. Iar acolo este o zonă frumoasă de pământ. Acolo s-ar putea construi stațiuni excelente”, a spus el într-un briefing în Biroul Oval. De asemenea, a adăugat că „se va ocupa de Cuba” după încheierea operațiunilor militare din Iran.

Diaz-Canel l-a acuzat pe președintele SUA, Donald Trump, de „noi declarații amenințătoare la adresa Cubei” și a afirmat că noile sancțiuni urmăresc să întărească blocada și să escaladeze conflictul dintre Cuba și Statele Unite. „Această orbire politică agravează măsurile coercitive aplicate în ultimele săptămâni împotriva țării noastre și care au scopul de a face rău poporului cubanez”, a adăugat el într-o postare pe rețeaua socială X.