Străinii care doresc să obțină cartea verde a SUA vor trebui să facă acest lucru în afara țării.

Despre aceasta au anunțat vineri serviciile de cetățenie și imigrație din SUA, transmite agenția Reuters, scrie news.am.

Serviciul de Cetățenie și Imigrație al SUA (USCIS) a comunicat acest lucru într-o notă internă, în care angajaților li se cere să ia în considerare factorii și informațiile relevante în fiecare caz concret pentru a determina dacă este justificată asistența de urgență.

„Străinul, aflat temporar în SUA și care dorește să obțină Green Card, trebuie să se întoarcă în țara sa de origine pentru a depune cererea”, se arată în comunicatul Departamentului pentru Securitate Internă al SUA, care supraveghează USCIS.

„Această politică permite sistemului nostru de imigrație să funcționeze așa cum este prevăzut de lege, și nu să creeze portițe”, au subliniat reprezentanții serviciului.

USCIS informează că noua politică va elibera resursele agenției pentru a se concentra pe examinarea altor cazuri.

Grupul de asistență HIAS, care oferă servicii refugiaților, printre alte grupuri de imigranți, a afirmat că Serviciul de Securitate al SUA obligă supraviețuitorii traficului de persoane, precum și copiii abuzați și nesupravegheați să se întoarcă în țările periculoase din care au fugit pentru a-și procesa cererile de Green Card, care le oferă dreptul la ședere permanentă în SUA.

Anul trecut, administrația președintelui SUA Donald Trump a decis să reducă durata vizelor pentru studenți, participanți la schimburi culturale și reprezentanți ai presei.

În ianuarie, Departamentul de Stat a anunțat că de la preluarea mandatului de către Trump cu un an în urmă, au fost anulate peste 100.000 de vize.