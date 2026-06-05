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5 Iunie 2026, 07:09
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Statele Unite au anunțat apariția în țară a unei insecte parazite tropicale periculoase

Departamentul Agriculturii al Statelor Unite a depistat pe teritoriul țării o insectă tropicală parazită periculoasă — musca șurubului a Lumii Noi.

Statele Unite au anunțat apariția în țară a unei insecte parazite tropicale periculoase.
Statele Unite au anunțat apariția în țară a unei insecte parazite tropicale periculoase.

„Acesta este un dăunător grav, care afectează vitele, animalele domestice, animalele sălbatice și, mai rar, oamenii și păsările. Larvele NWS pătrund în țesuturile animalelor vii, cauzând daune serioase vitelor și provocând pierderi economice”, se menționează în comunicatul ministerului.

Parazitul periculos NWS a fost eradicat în statele sudice ale SUA, la granița cu Mexicul, încă din 1966. Experții consideră că apariția insectei pe teritoriul SUA poate fi cauzată de încălzirea globală. Din această cauză, unele specii tropicale de insecte apar tot mai des în zone unde nu au mai fost de mult timp sau unde nu au existat niciodată.

În aprilie 2024, la congresul internațional al Societății Europene de Microbiologie Clinică s-a remarcat că în Europa se răspândesc activ boli periculoase transmise de țânțari tropicali, care anterior nu puteau trăi acolo. Aceste insecte transmit, de asemenea, malaria, febra dengue și virusul West Nile, encefalita Saint Louis.

Departamentul Agriculturii al Statelor Unite precizează că larvele NWS au fost depistate în corpul animalelor domestice dintr-un comitat al statului Texas. Autoritățile federale și locale au lansat deja un program comun pentru „limitarea și eradicarea rapidă a acestui parazit pe teritoriul Statele Unite ale Americii”. A fost instituită o zonă sanitară de 20 km în jurul focarului, unde se aplică carantină, controlul deplasării animalelor și persoanelor, precum și monitorizare prin camere dotate cu software special, capabile să urmărească mișcarea roiurilor de insecte. În cazul depistării unor noi focare, autoritățile vor interveni imediat pentru izolarea și eliminarea parazitului.

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