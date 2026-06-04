Spania înregistrează un număr record de decese în luna mai cauzate de căldură.

Temperaturile neobișnuit de ridicate din luna mai au dus în Spania la un număr record de decese asociate caniculei, încă înainte de debutul verii meteorologice. Potrivit sistemului de monitorizare a mortalității (MoMo), au fost înregistrate 101 decese — cel mai mare nivel pentru luna mai din 2015, transmite euronews.com.

Acest număr este de 3,6 ori mai mare decât media de decese legate de căldură înregistrate în luna mai în ultimul deceniu și evidențiază influența tot mai mare asupra sănătății a episoadelor de căldură extremă în afara lunilor tradițional cele mai fierbinți ale anului.

„Problema nu mai este doar că devine mai cald, ci că această căldură apare tot mai devreme, iar corpurile noastre nu au timp să se aclimatizeze. Observăm lipsa adaptării fiziologice, iar oamenii nu conștientizează riscul pe care îl implică”, a explicat ministrul sănătății Monica Garcia în timpul prezentării Planului Național de măsuri preventive pentru protecția sănătății împotriva căldurii excesive pentru 2026.

Avertismentul a fost lansat pe fondul creșterii frecvenței fenomenelor meteorologice extreme. Potrivit calculelor Ministerului Sănătății, riscul de mortalitate crește cu 9,1–10,7% pentru fiecare grad cu care temperatura depășește pragul considerat periculos pentru sănătate.

Datele acumulate arată, de asemenea, costul uman ridicat al căldurii extreme în Spania. Potrivit sistemului MoMo, în perioada 2015-2025, căldurii i se pot atribui 27.564 de decese. Cel mai mortal a fost anul 2022, cu 4.789 de decese înregistrate, urmat de 2025 cu 3.832 de decese.