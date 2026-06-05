Slovacia va amenda pietonii care folosesc telefonul când traversează strada.

Printr-o nouă modificare legislativă, autoritățile impun reguli clare și stricte, forțându-i pe pietoni să fie mult mai atenți la traficul din jur înainte de a păși pe trecere.

Un nou proiect de lege prevede sancțiuni pentru pietonii care folosesc telefoanele mobile sau alte dispozitive electronice atunci când traversează strada. Modificările vizează articolul 53 din legea circulației rutiere, informează libertatea.ro.

Noile reglementări stipulează că, înainte de a se angaja în traversare, pietonii au obligația de a analiza traficul, luând în calcul viteza și distanța vehiculelor aflate în mișcare. De asemenea, pătrunderea bruscă pe carosabil este strict interzisă.

Un punct separat introduce interdicția de a folosi telefoanele mobile și alte dispozitive electronice în așa fel încât să se reducă capacitatea de a urmări situația rutieră în timpul traversării drumului.

Autorii inițiativei consideră această măsură necesară pentru a combate numărul tot mai mare de pietoni care traversează strada fără să-și ridice privirea de pe ecranul smartphone-ului.

Poliția Slovaciei a confirmat deja că încălcarea noilor reguli va fi considerată o contravenție administrativă. Amenda va fi de 50 de euro dacă se plătește pe loc și până la 100 de euro dacă se întocmește un proces-verbal oficial.

Dacă legea va fi adoptată, noile norme vor intra în vigoare începând cu 1 septembrie 2026.