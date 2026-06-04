Situația urșilor din Brașov scapă de sub control: Oamenii se tem să iasă din case.

Doar în ultima lună, serviciul de urgență 112 a primit peste 120 de apeluri din cauza animalelor sălbatice, informează Digi24.

Localnicii povestesc că se întâlnesc regulat cu urși chiar lângă case și în curți.

— Ieri seara, în jurul orei nouă și jumătate, fiica mea a văzut un urs la doar zece metri de ea. Așa ceva nu ar trebui să se întâmple! Eu mă plimb cu nepotul meu, care are doar un an și șapte luni. Acum mi-e frică să mai vin aici, mai bine merg direct în parc, a povestit unul dintre locuitori.

Un alt cetățean a menționat că în cele cinci zile petrecute în oraș a primit constant avertismente de la sistemul RO-Alert:

— De mai multe ori m-am întâlnit față în față cu urșii. Încerc să păstrez distanța, să nu sperii animalul și să nu fug. Aici depinde de noroc.

Potrivit localnicilor, urșii se apropie frecvent de containerele de gunoi în căutare de hrană.

Autoritățile recunosc că situația devine tot mai gravă. În ultima lună au fost eliminați trei urși.

Viceprimarul Brașovului, Dan Ghiță, a declarat că motivul pentru care animalele ies tot mai des în apropierea oamenilor este numărul lor excesiv:

— Urșii sunt prea mulți, nu au suficientă hrană, așa că merg acolo unde este mai ușor să găsească mâncare. În prezent, pe un teritoriu unde ar trebui să trăiască maximum 12–15 exemplare, sunt aproximativ 110 urși. În astfel de condiții, situația scapă inevitabil de sub control.

Între timp, în Brașov a fost găsit un pui de urs epuizat și deshidratat, în vârstă de aproximativ trei-patru luni. Acesta a fost predat unei organizații de protecție a mediului pentru îngrijire și reabilitare ulterioară.