Sibiha: Formatul negocierilor Ucraina-SUA-Rusia și-a epuizat potențialul.

„Impresia mea este că acest format ajunge treptat la punctul în care posibilitățile de discuție la acest nivel încep să se epuizeze. Uneori aceleași întrebări sunt discutate de mai multe ori”, a citat agenția Reuters ministrul, transmite dw.com.

Șeful MAE al Ucrainei consideră că implicarea reprezentanților Uniunii Europene în procesul de negocieri pentru încheierea războiului ar putea revigora discuțiile. O altă opțiune, în opinia sa, ar putea fi o întâlnire la nivelul șefilor de stat, și anume Vladimir Putin, Vladimir Zelenski și Donald Trump, pe care Kievul o insistă.

Anterior, la o întâlnire cu miniștrii de externe ai țărilor NATO, Sibiha a remarcat că în războiul din Ucraina „a intervenit un moment de cotitură” și tocmai de aceea „eforturilor de pace le este necesar un nou impuls”.

Rubio: În prezent nu se poartă negocieri

Cu o evaluare similară a venit secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, în timpul unei conferințe de presă la Praga pe 22 mai. Potrivit acestuia, „negocierile pentru armistițiu, din păcate, nu au dus încă la rezultate”.

„Am fost pregătiți să jucăm un rol (de mediator - n.r.). În prezent aceste negocieri nu au loc. Dar sperăm că se va schimba situația. Pentru că acest război poate fi încheiat doar prin negocieri, nu prin acțiuni militare”, a adăugat secretarul de stat al SUA.

Potrivit lui, Washingtonul este gata să continue să participe la întâlniri trilaterale, dar „nu este interesat de un ciclu nesfârșit de întâlniri care nu duc nicăieri”.

FT: La Washington se înțelege că formatul negocierilor nu funcționează

Ultimul ciclu de negocieri trilaterale a avut loc în februarie 2026 la Geneva, cu puțin timp înainte de începerea războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, care, potrivit publicației Politico, a schimbat focalizarea eforturilor de politică externă ale administrației Trump.

Dintr-un raport recent al Pentagonului rezultă că la Washington se consideră că negocierile nu au dus la încetarea focului din cauza refuzului Ucrainei de a ceda Rusiei teritoriile ocupate din Donbas și a lipsei de disponibilitate a Kremlinului de a conveni garanții de securitate postbelice pentru Kiev.

Totodată, surse ale ziarului britanic Financial Times din Casa Albă au relatat anterior că la Washington se înțelege că încercările administrației Trump de a pune capăt ostilităților în Ucraina „nu funcționează”. Prin urmare, autoritățile țării susțin și ideea participării unui reprezentant al Uniunii Europene la posibilele negocieri cu Rusia.