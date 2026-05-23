Despre acest lucru scrie Bloomberg, transmite eurointegration.com.ua.

Președintele american Donald Trump a anunțat pe 22 mai că Lucas îl va înlocui pe Gabbard în funcția de director al Serviciului Național de Informații în calitate de interimar.

De menționat că Lucas împărtășește unele dintre cele mai ferme convingeri ale președintelui SUA Donald Trump, în special în ceea ce privește faptul că agențiile de informații au fost „infectate” cu ideologia „corectitudinii politice”.

În timpul audierilor pentru aprobarea în funcția de adjunct al lui Gabbard anul trecut, Lucas a avertizat că comunitatea americană de informații, formată din 18 agenții, a devenit „fără scop, umflată, reticentă la risc și uneori deconectată de misiunea principală a informațiilor”.

El l-a lăudat pe Trump și pe Gabbard pentru că „au scăpat de dogma politică toxică privind diversitatea, egalitatea și incluziunea, care în cel mai bun caz distrăgea atenția, iar în cel mai rău caz – punea angajații serviciilor de informații unii împotriva altora”.

După ce a lucrat ca analist la Institutul Cato, Lucas s-a alăturat în 2002 administrației președintelui George Bush în calitate de principal autor de discursuri în biroul reprezentantului comercial al SUA Robert Zoellick. În primul mandat al lui Trump, a activat în Consiliul de Securitate Națională.

În ceea ce privește restul carierei sale, el a declarat în mărturiile din fața Senatului că „în ultimii peste 20 de ani am lucrat ca ofițer operativ CIA în umbră, evitând să atrag atenția asupra muncii mele reale, păstrându-mă departe de rețelele sociale și fiind activ pe frontul informațiilor”.

Ulterior, a fost șeful de cabinet al lui Richard Grenell, fost ambasador al lui Trump în Germania, când acesta a fost director interimar al serviciilor naționale de informații.

Reamintim că mandatul lui Gabbard a fost însoțit de declarații controversate și confuze, în special în privința războiului SUA cu Iranul, ceea ce a dus uneori la conflicte cu Casa Albă și la pierderea sprijinului acesteia.

Senatul a numit-o pe Gabbard în funcție în februarie 2025.

Cu o zi înainte de numirea sa, comunitatea americană de informații și colegii lor europeni și-au exprimat îngrijorarea față de nominalizarea lui Gabbard, mai ales având în vedere opiniile sale proruse.

Gabbard era cunoscută pentru faptul că s-a întâlnit cu dictatorul sirian Bashar al-Assad, a criticat eliminarea generalului iranian Qasem Soleimani și a numit politica SUA față de Ucraina „al doilea Afganistan”.